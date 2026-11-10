Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo, denominado técnicamente como pronóstico meteorológico, constituye una herramienta fundamental porque aplica conocimientos científicos y tecnológicos para anticipar el estado de la atmósfera en un sitio y momento específicos. Para desarrollar estos pronósticos, los meteorólogos reúnen datos en tiempo real acerca de diversos factores como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones, según información publicada por 90minutos.co. Estos datos cruciales se obtienen utilizando dispositivos avanzados como satélites, radares y estaciones meteorológicas. Posteriormente, la información recopilada es procesada mediante modelos matemáticos complejos en computadoras de gran capacidad, lo que permite una predicción cada vez más precisa de las condiciones del clima.

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La importancia de contar con pronósticos meteorológicos es fundamental no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en sectores esenciales para la sociedad. Por un lado, impacta de forma directa en la seguridad civil, pues permite emitir alertas temprano ante amenazas como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. De acuerdo con 90minutos.co, estas advertencias dan a las autoridades y a los ciudadanos el tiempo suficiente para refugiarse, evacuar o tomar correctivos, lo cual ha permitido salvar millones de vidas en diversas situaciones.

Además, la economía depende en gran medida de estas predicciones. Por ejemplo, la agricultura utiliza la información meteorológica para definir las fechas en que se deben sembrar, irrigar o recolectar los cultivos, lo que incide directamente en la eficiencia de la producción agrícola. Los sectores de la aviación y la navegación marítima, a su vez, ajustan sus rutas para evitar condiciones peligrosas, garantizando eficiencia y seguridad en sus operaciones. Incluso, el sector energético recurre a los datos climáticos para prever la demanda de electricidad y controlar la producción, especialmente en fuentes renovables como la energía solar y eólica.

En el caso específico de Cali, el pronóstico reportado por la CVC —Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, según la fuente— indica que para la jornada del lunes se esperan cielos parcialmente cubiertos a despejados, predominio del tiempo seco, ambiente cálido y temperaturas elevadas durante el día. Las condiciones nocturnas seguirán siendo estables y mayormente secas, sin perspectivas de lluvias significativas, lo que refuerza la fiabilidad de las predicciones basadas en modelos numéricos de predicción global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se elabora el pronóstico del clima para una ciudad como Cali?

Para predecir el clima en una ciudad como Cali, los meteorólogos recogen datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones mediante satélites, radares y estaciones meteorológicas. Después, procesan esta información usando modelos matemáticos en computadoras especializadas, lo que permite anticipar con precisión las condiciones atmosféricas que se presentarán en la localidad.

¿Por qué el pronóstico del tiempo es relevante para sectores como la agricultura y la aviación?

El pronóstico meteorológico resulta esencial porque permite a la agricultura planear fechas óptimas para siembra, riego y cosecha, garantizando mejores resultados en la producción. Igualmente, la aviación y la navegación marítima ajustan sus rutas y operaciones con base en estas predicciones, asegurando trayectos más seguros y eficientes frente a posibles eventos climáticos adversos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.