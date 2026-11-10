Por: Social Geek

Social Geek es una completa guía diaria de información sobre tecnología e innovación para el mundo de habla hispana. Visitar sitio

Amazon Web Services, conocido por sus siglas AWS, anunció recientemente ‘AWS Health Impact’, una iniciativa global que procura apoyar durante los próximos cinco años a organizaciones enfocadas en paliar las carencias críticas del sector salud entre poblaciones desfavorecidas. De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, el propósito de esta propuesta es que dichas organizaciones puedan iniciar, desarrollar y escalar soluciones sanitarias eficaces, partiendo desde la creación de prototipos hasta su implementación completa en el mundo real.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los posibles beneficiarios se encuentran organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la salud, entidades gubernamentales, centros de investigación, empresas del sector y firmas tecnológicas, según explicó AWS. Este llamado se contextualiza en un momento en el que la inteligencia artificial generativa está revolucionando la medicina al facilitar diagnósticos más rápidos, optimizar flujos de trabajo en centros médicos y extraer información valiosa de grandes bancos de datos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, citado por AWS, se proyecta que la adopción de estas tecnologías crecerá más rápido en el sector salud que en otros ámbitos, especialmente gracias a la inteligencia artificial agéntica, la cual incrementa la eficiencia de los procesos clínicos y respalda al personal médico.

El doctor Rowland Illing, director médico global de AWS, afirmó que las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial siguen sin llegar a muchas comunidades vulnerables, en parte porque las organizaciones desconocen la forma de acceder y utilizar estos recursos. Por esa razón, el programa busca acompañar a las entidades que trabajan con poblaciones marginadas, potenciando la innovación en salud basada en la nube.

La iniciativa cubrirá proyectos enfocados en tres principales áreas: ampliar el acceso a servicios sanitarios de calidad, promover la investigación en salud femenina e infantil y facilitar la alimentación saludable para todos. En este sentido, AWS resaltó que solo el 5 % del presupuesto global de investigación sanitaria se dedica a la salud de las mujeres, y que casi la mitad de los tratamientos para niños no cuentan con validación clínica pediátrica. Otro aspecto urgente es la alimentación: AWS documentó un aumento del 25 % en la desnutrición materna y juvenil desde 2020 en los países más golpeados por crisis alimentarias, mientras que uno de cada cuatro niños sufre retraso en el crecimiento por deficiencias nutricionales.

Para optar por los beneficios, las organizaciones pueden solicitar directamente su inclusión en el programa, recibiendo créditos de AWS estimados según la Calculadora de Precios de la empresa, o hasta 10.000 dólares para iniciar su proyecto. Estos recursos tienen una vigencia de 12 meses y pueden ampliarse hasta 24. Ejemplos de beneficiarios previos incluyen a Eve’s Ark, que protege datos médicos de mujeres, y a la Fundación Akshaya Patra, que distribuye comidas escolares en India.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la iniciativa AWS Health Impact y qué organizaciones pueden postularse?

AWS Health Impact está diseñado para respaldar proyectos innovadores que aborden problemáticas esenciales en salud, principalmente entre poblaciones vulnerables. Pueden postularse organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones gubernamentales, centros de investigación, empresas de salud y tecnológicas, siempre que presenten iniciativas relacionadas con acceso a servicios sanitarios, salud de mujeres y niños, o acceso a alimentación saludable, según información suministrada por AWS.

¿Qué beneficios ofrece AWS Health Impact y cómo se reciben los apoyos?

Quienes sean seleccionados en la iniciativa pueden acceder a créditos de AWS que permiten el desarrollo y expansión de sus proyectos; el monto depende de una estimación realizada con la Calculadora de Precios de AWS, aunque la empresa también otorga hasta 10.000 dólares para que las ideas puedan ponerse en marcha. Estos créditos pueden utilizarse durante 12 meses, prorrogables hasta un total de 24 meses.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.