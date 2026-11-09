Por: El Espectador

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Noviembre es un mes especial para quienes disfrutan de los fenómenos astronómicos, ya que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha señalado que en este periodo tendrán lugar dos lluvias de meteoros que representan oportunidades únicas para observar estos espectáculos en el cielo nocturno. La NASA explicó que las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra cruza los residuos de polvo y escombros que dejan los cometas. En esos momentos, los objetos entran en la atmósfera a alta velocidad y se queman, generando las famosas “estrellas fugaces” o meteoros, que, en ocasiones excepcionales, forman bolas de fuego visibles en distintas regiones del planeta.

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De acuerdo con la NASA, este mes ya tuvo un evento importante el 5 de noviembre, cuando se presentó el máximo de la lluvia de meteoros conocida como Táuridas del sur. Sin embargo, aún quedan más oportunidades para observar estos fenómenos. La lluvia de las Táuridas recibe su nombre porque su radiante –el punto en el cielo de donde parecen provenir los meteoros– se encuentra en la constelación de Tauro. Una característica sobresaliente de esta lluvia es la producción de meteoros lentos y brillantes, es decir, bolas de fuego que en ocasiones pueden incluso emitir sonidos debido a su intensidad.

Mientras que las Táuridas del sur alcanzaron su punto máximo en los primeros días del mes, las Táuridas del norte llegarán a su clímax el 12 de noviembre, y la distinción entre ambas radica en que provienen de diferentes zonas de la constelación de Tauro. Según comentarios de la NASA citados por El Espectador, cada una de estas lluvias produce en promedio unos cinco meteoros por hora en condiciones ideales de observación, aunque la aparición de una bola de fuego espectacular puede hacer que valga la pena la espera.

Luego de las Táuridas, se producirá en la madrugada del 17 y 18 de noviembre el evento de las Leónidas, otra de las lluvias de meteoros más reconocidas. Las Leónidas son notorias por sus meteoros extremadamente rápidos y muy brillantes, que pueden alcanzar velocidades de 71 kilómetros por segundo y suelen mostrar colores muy variados. Además, esta lluvia se destaca por presentar bólidos —explosiones de luz más intensas y duraderas formadas por partículas más grandes de material cometario, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense— y meteoros rasantes.

Para observar ambas lluvias de meteoros, la NASA recomienda buscar un sitio oscuro, lejos de la contaminación lumínica, y permanecer por lo menos media hora en la oscuridad para adaptar la visión a las condiciones del entorno nocturno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se observan mejor las lluvias de meteoros de noviembre, según la NASA?

La NASA aconseja encontrar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, para observar las lluvias de meteoros. Es fundamental permitir que los ojos se adapten a la oscuridad por al menos media hora, lo cual mejora la visibilidad de los meteoros y permite disfrutar plenamente de estos eventos astronómicos.

¿Qué diferencia hay entre Táuridas y Leónidas en las lluvias de meteoros de noviembre?

La diferencia principal radica en su origen y características: las Táuridas se manifiestan en la constelación de Tauro y producen meteoros lentos y brillantes, mientras que las Leónidas son reconocidas por meteoros rápidos, muy brillantes y con colores intensos, destacando también por sus bólidos y meteoros rasantes, según explicó la NASA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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