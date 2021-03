La declaración del hacker Andrés Sepúlveda ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, y Noticias RCN informó que el hombre está dispuesto a entregar nuevos detalles del caso “a cambio de protección” para su vida, ya que denunció que le han llegado amenazas de muerte.

El noticiero publicó el documento en donde Sepúlveda asegura que no conoce personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que el político no tuvo relación alguna con las chuzadas que se dieron a negociadores del proceso de paz en 2014.

“Conocerlo no, sé quién es porque lo he visto por televisión, fue presidente de Colombia, pero personalmente no lo conozco”, respondió Sepúlveda cuando le preguntaron por su relación con el exmandatario.