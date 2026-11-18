Por: Noticiero 90 minutos

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El 19 de noviembre de 2026 se presenta como una fecha que podría marcar un antes y un después en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Este día, el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto 6, conocido por sus siglas GTA 6, promete alterar no solo la rutina laboral y estudiantil, sino también la economía y la cultura global. Según datos recogidos por firmas de recursos humanos citadas en el artículo, entre ellas BambooHR, alrededor de 1,5 millones de empleados solo en Estados Unidos contemplan faltar a sus trabajos mediante solicitudes de vacaciones, permisos especiales o incluso inventando enfermedades, en lo que se ha denominado la "gripe de GTA". Las estimaciones de estas ausencias masivas apuntan a pérdidas de productividad de cerca de 1.000 millones de dólares en esa sola jornada, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

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La expectativa por GTA 6 ha traspasado las fronteras del entretenimiento digital. El título de Rockstar Games llega luego de trece años desde la entrega anterior y, de acuerdo con lo reportado por las plataformas laborales en países como Reino Unido, España y Australia, el interés se concentra especialmente entre trabajadores jóvenes de la generación Z y millennials. Las solicitudes de días libres han alcanzado niveles históricos, reflejando cómo el videojuego ha quedado posicionado como un suceso que convoca a una audiencia global.

En respuesta a este contexto, algunas empresas han decidido incluso otorgar el día libre remunerado o suspender temporalmente sus operaciones para evitar complicaciones laborales, tal como se describe en el análisis económico citado. Sin embargo, las autoridades laborales de estos países han advertido que fingir una enfermedad con la finalidad de jugar videojuegos no se considera una justificación válida y puede conducir a sanciones disciplinarias.

El impacto de GTA 6 no solo se limita a los espacios de trabajo y estudio. También se prevén cambios temporales en la asistencia a cines y el consumo de plataformas de streaming, mientras que los pedidos de comida a domicilio experimentarían un aumento considerable. Esta tendencia muestra cómo un lanzamiento de videojuego puede convertirse en un auténtico acontecimiento social, capaz de modificar la dinámica de millones por un solo día, como reseñan medios de comunicación reconocidos como The New York Times.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos empleados podrían faltar al trabajo por el lanzamiento de GTA 6?

Según datos presentados por la firma de recursos humanos BambooHR y citados en el artículo, cerca de 1,5 millones de empleados en Estados Unidos podrían ausentarse de sus labores el día del estreno de GTA 6, lo que implicaría pérdidas de productividad cercanas a 1.000 millones de dólares en tan solo un día.

¿Qué significa la "gripe de GTA" y qué consecuencias podría tener?

La "gripe de GTA" es un término usado para describir el fenómeno de ausencias laborales y escolares el día del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto 6. Este comportamiento implica que muchas personas fingirán estar enfermas para dedicar el día al juego, lo que podría generar sanciones laborales, pues, como advierten las autoridades, no es una justificación legítima de incapacidad médica.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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