Por: El Espectador

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La esperada llegada de Grand Theft Auto VI, el nuevo título de la reconocida franquicia de Rockstar Games, tiene fecha confirmada: jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No obstante, este lanzamiento no será simultáneo en el planeta, pues la compañía optó por un sistema escalonado, ajustándose a la hora local de cada región. Esto significa que países como Nueva Zelanda podrán aventurarse primero en esta entrega, mientras que jugadores ubicados en Colombia y otros territorios de América deberán esperar un poco más.

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En esta oportunidad, la trama transcurrirá en Leonida, un estado ficticio e inspirado en Florida, donde los protagonistas Lucia y Jason se involucran en una serie de actividades criminales. Esta ambientación y los nuevos personajes han despertado grandes expectativas, especialmente después de que medios como El Espectador calificaran el juego como el mayor lanzamiento en la historia del entretenimiento, y también como el videojuego más reservado de todos los tiempos.

Para quienes residen en Colombia, la fecha y la hora de acceso están clarificadas: GTA VI estará disponible desde las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre para ambas consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según información publicada en El Espectador. Las diferencias horarias marcan un protagonismo interesante en este lanzamiento global. Por ejemplo, mientras en Nueva Zelanda el público ya puede disfrutar del título bien avanzadas las primeras horas del jueves, en Colombia esto coincide con las 6:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre. Ciudades australianas como Sídney y Melbourne también figuran entre las primeras en acceder, al igual que Estados Unidos que presenta diferencias de horas: Nueva York a primeras horas del jueves y Los Ángeles con un desfase de tres horas.

Aquellos que optaron por reservar la edición digital del videojuego recibieron la posibilidad de hacer una precarga desde el 10 de noviembre, según Rockstar Games. Este procedimiento facilita la descarga de los voluminosos archivos de instalación, que pueden llegar hasta los 212 GB dependiendo del dispositivo, lo que hace indispensable asegurar espacio suficiente en la consola antes del lanzamiento. La precarga se realiza desde la tienda digital correspondiente, sea PlayStation Store o Xbox Store, y aunque permite tener listo el videojuego, el acceso estará bloqueado hasta la hora oficial de activación por región, evitando así adelantos no autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora se estrena GTA 6 en Colombia para PlayStation 5 y Xbox Series X|S?

De acuerdo con la información de El Espectador, en Colombia el acceso a Grand Theft Auto VI empezará a estar disponible desde las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre, tanto para quienes lo jueguen en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S. Es importante tener en cuenta que este horario puede variar dependiendo de la hora local de cada país y, debido al sistema escalonado, algunos jugadores de otras regiones podrán comenzar antes.

¿Qué se necesita para descargar GTA 6 con anticipación en PlayStation 5 y Xbox Series X|S?

Los usuarios que hayan reservado la versión digital del videojuego pueden hacer la precarga desde el 10 de noviembre, según Rockstar Games. Esto permite descargar los archivos antes del lanzamiento para estar listos en el momento en que se habilite el acceso oficial. Para hacerlo, el usuario debe tener espacio disponible en la consola, ya que el tamaño de la descarga puede llegar hasta los 212 GB, y realizar la descarga a través de las tiendas digitales PlayStation Store o Xbox Store, según la consola de su preferencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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