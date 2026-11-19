Por: El Espectador

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En su columna más reciente en El Espectador, el columnista Mateo Duarte del Castillo describe que cuando el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, implementó la llamada “hora zanahoria”, buscaba poner límites a la rumba nocturna en la ciudad. Sin embargo, como relata El Espectador, la normativa rápidamente fue burlada por la creatividad popular, un fenómeno que en Colombia se resume en la frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Aunque Mockus más adelante apostó por extender la diversión nocturna hasta las 3:00 am con la iniciativa conocida como “hora optimista”, el auge de las fiestas clandestinas, también conocidas como afters, ya se había consolidado, especialmente en el norte de la capital.

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La popularidad y el carácter ilegal de estos eventos generaron un atractivo especial. El artículo describe cómo prohibir algo termina haciéndolo aún más deseado, comparándolo con el comercio imparable de empanadas en los recreos escolares. Así, Mockus, en su intento por ordenar la ciudad a través de medidas estrictas y a veces impopulares, se enfrentó con una realidad en la que los ciudadanos seguían buscando maneras de burlar las restricciones para continuar con sus celebraciones nocturnas, asegura Duarte.

El testimonio del autor, quien tuvo acceso a este mundo durante varios años, ofrece una visión interna de las fiestas organizadas en lugares como el restaurante campestre El viejo sartén o el castillo Marroquín, bajo la logística de personajes emblemáticos como Nano Pombo y Cacho Moreno. A diferencia de los afters ubicados en el centro de la ciudad, donde la entrada era gratuita o costaba poco, estos nuevos eventos en el norte se convirtieron en un negocio y el valor de la entrada era considerable, al menos para quienes acababan de salir de la universidad. Participar requería conexiones y, en muchas ocasiones, el acceso venía apalancado por conocidos como Carlos Saravia, quien también era responsable de importar artículos llamativos desde Estados Unidos, como los glow sticks o barras fluorescentes, esenciales en estas fiestas.

Los relatos también dan cuenta de la ilegalidad y el descuido en materia de seguridad que caracterizaban estas celebraciones: el agua de los baños era cortada, no había extintores ni rutas de evacuación y el uso de drogas era común. Se resalta la relación entre la cultura electrónica –especialmente los raves y fiestas house, inspiradas en sellos como el británico Hed Kandi– y el consumo de sustancias como el éxtasis o el LSD. Los asistentes, en su mayoría jóvenes con accesorios coloridos y atuendos extravagantes, vivían estas experiencias como un ritual de empatía y felicidad química, mientras la ciudad observaba el surgimiento de esta nueva “generación del éxtasis”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con la hora zanahoria de Antanas Mockus en Bogotá?

La “hora zanahoria” fue una medida restrictiva que buscó limitar el horario de la vida nocturna en Bogotá, pero su impacto se vio reducido debido a la rápida adaptación de la ciudadanía, que aprovechó vacíos legales para seguir organizando fiestas clandestinas. Así, aunque Mockus intentó extender el horario con la “hora optimista”, las celebraciones ilegales encontraron en los afters un espacio de continuidad, afirma Duarte.

¿Cómo influyó la cultura rave en las fiestas clandestinas en Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, la cultura rave y de música house, popularizada por sellos como Hed Kandi, influyó en la dinámica de estas fiestas ilegales, donde el uso de elementos fluorescentes y el consumo de drogas como el éxtasis formaban parte de la experiencia. Los asistentes se identificaban por vestimentas coloridas y participaban activamente en los rituales y símbolos propios de esta subcultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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