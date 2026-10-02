Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) está comprometido con el cuidado y consolidación de Los Columbarios, considerado uno de los espacios funerarios más representativos de Bogotá. Esta intervención busca preservar la memoria, el patrimonio funerario y las expresiones artísticas, consolidando a Los Columbarios como referencia obligada en la historia y la cultura de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por el IDPC, el proyecto fue adjudicado al Consorcio Virrey Central y abarca una intervención sobre 6.416 metros cuadrados, lo cual evidencia la magnitud de la obra que se está ejecutando para asegurar la permanencia y revitalización de este sitio patrimonial.

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Hasta el momento, después de tres meses de trabajo, se ha alcanzado un avance físico del 2,7 %, cumpliendo con la programación aprobada. Entre los logros principales, el IDPC destaca que en los Columbarios A y B ya se completó en un 100 % el replanteo topográfico y altimétrico, procedimiento esencial para las siguientes fases de restauración. Además, el desmontaje de las cubiertas en los Columbarios A y B se encuentra en un 99 %, mientras que este proceso en el Columbario C va en un 20 %. Por su parte, en el Columbario A también se resalta el 90 % de avance en las prospecciones arqueológicas y el levantamiento de conservación de pisos, que ya fue terminado. Esto indica una labor rigurosa enfocada en la protección de los elementos arquitectónicos y materiales originales, que componen el valor patrimonial del conjunto.

Uno de los componentes más significativos de la intervención, resaltado por el IDPC, es el desmontaje controlado y temporal de los frontones del llamado Globo B, que llevan la frase “La vida es sagrada”. Esta inscripción, realizada en 2002 durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus, adquirió una importancia simbólica para la memoria colectiva bogotana y el reconocimiento visual de Los Columbarios. Para salvaguardarla, el equipo técnico realizó un detallado levantamiento del estado de conservación, seguido de un retiro cuidadosamente planificado, que permite proteger cada elemento para su futura restitución. Además, se efectuó un calco de las letras originales, preservando fielmente su grafía y tipografía, aspectos que forman parte del carácter histórico y artístico del sitio. “Los Columbarios son un lugar fundamental para comprender la memoria de Bogotá”, enfatizó Diego Parra Cortés, director del IDPC.

¿Por qué es importante la conservación de Los Columbarios en Bogotá?

La conservación de Los Columbarios es fundamental porque representa un esfuerzo por proteger la memoria histórica y el patrimonio funerario de Bogotá, así como las expresiones artísticas asociadas a este espacio. Según el IDPC, estas labores garantizan que futuras generaciones puedan conocer y valorar la importancia cultural e histórica de este conjunto funerario emblemático de la ciudad.

¿Qué significa el desmontaje controlado de los frontones con la frase “La vida es sagrada”?

El desmontaje controlado de los frontones que contienen la frase “La vida es sagrada” implica retirar cuidadosamente estas estructuras siguiendo protocolos técnicos específicos, con el propósito de proteger sus elementos y asegurar su posterior restitución sin perder detalles históricos o artísticos, como su grafía y tipografía original, de acuerdo con la información del IDPC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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