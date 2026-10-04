Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha consolidado un espacio fundamental para el fortalecimiento del diálogo y la participación ciudadana en la capital colombiana. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Local de San Cristóbal, más de 50 personas culminaron un proceso de formación orientado a dotar a las comunidades de habilidades y herramientas para abordar conflictos de forma pacífica. Este logro fue destacado durante una ceremonia de graduación que contó con el acompañamiento de las autoridades locales.

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El programa fue diseñado para robustecer la capacidad de las comunidades en San Cristóbal, promoviendo mecanismos de diálogo que facilitan la solución de diferencias. Los participantes adquirieron destrezas prácticas que están ahora al servicio de sus barrios y redes sociales, contribuyendo así a la convivencia, a la participación y al fortalecimiento de los lazos comunitarios, según explicó la Alcaldía Local de San Cristóbal.

Carlos Hernando Macías, alcalde local de San Cristóbal, expresó durante la graduación que este evento representa el compromiso de líderes y ciudadanos con la construcción de un territorio donde el diálogo sea la principal herramienta para el encuentro y la resolución de situaciones difíciles. De acuerdo con Macías, la administración local mantendrá su apuesta por crear y sostener espacios enfocados en la formación y la participación comunitaria, con el propósito de seguir mejorando la convivencia y el trabajo conjunto entre los habitantes de la localidad.

Este proceso formativo es muestra del interés institucional por transformar las diferencias en oportunidades de encuentro y acuerdos colectivos. La apuesta de la Alcaldía Local de San Cristóbal se centra en fortalecer las capacidades ciudadanas y en crear ambientes donde el respeto, el diálogo y la participación constituyan el eje fundamental para la construcción de entornos armónicos. Así, se busca que las comunidades estén mejor preparadas para enfrentar retos diarios y desarrollen la habilidad de resolver diferencias a través de caminos pacíficos y participativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la formación promovida por la Alcaldía Local de San Cristóbal?

El objetivo principal de la formación es fortalecer las capacidades comunitarias para abordar diferencias de forma pacífica, impulsando el diálogo y la participación como mecanismos fundamentales para resolver conflictos y construir acuerdos al interior de las comunidades en San Cristóbal.

¿Qué herramientas recibieron los participantes del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

Los participantes recibieron herramientas prácticas orientadas a facilitar el diálogo, promover la convivencia y fortalecer las redes comunitarias, permitiéndoles servir como agentes activos en la transformación pacífica de conflictos dentro de sus territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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