Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se presenta actualmente como un modelo ejemplar de inclusión social orientado a la población migrante. Esta iniciativa ha captado la atención de representantes de organizaciones filantrópicas vinculadas a Governing Power Group, quienes presenciaron de primera mano los servicios ofrecidos por la capital colombiana y el impacto que tienen en la realidad de miles de personas. De acuerdo con la información suministrada, estos delegados realizaron un recorrido que empezó en el Centro Abrazar, en el barrio Las Cruces, donde se centran los esfuerzos en la atención transitoria a niños, niñas y adolescentes migrantes de entre 3 meses y casi 14 años de edad.

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El Centro Abrazar, solo en lo transcurrido de 2026, ha sumado 394 atenciones. Los servicios prestados abarcan desde la alimentación y el monitoreo nutricional hasta el acompañamiento psicosocial y la oferta de actividades pedagógicas, recreativas y deportivas. Este acompañamiento se complementa con asesoría jurídica para las familias que enfrentan dudas o dificultades en su proceso de integración. Según el reporte, la visión de atención enfoca no solo la satisfacción de necesidades inmediatas sino también el fortalecimiento emocional y social de la infancia migrante.

La visita continuó en el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) de Los Mártires, donde los visitantes conocieron la Ventanilla Única, una plataforma digital que guía a la población refugiada, retornada y migrante en Bogotá hacia una ruta integral de servicios. Esta herramienta permite orientar a las personas en salud, educación, trámites legales y acceso a oportunidades laborales, en función de sus circunstancias y requerimientos particulares. De acuerdo con los datos presentados, la red de Centros Integrales de Atención al Migrante ha beneficiado a cerca de 38.000 personas, articulando acciones conjuntas entre varias entidades y sectores locales.

Carolina Ravino, experta del Centro de Investigación Canadiense (IDRC), visitó los servicios y valoró el enfoque inclusivo de Bogotá, resaltando la esperanza que genera una metrópoli que acoge a migrantes de todas las edades. Por su parte, Juliana Sánchez, subsecretaria Técnica de Integración Social, enfatizó la importancia de focalizar intervenciones en sectores más vulnerables y destacó el posicionamiento que adquiere Bogotá como ciudad incluyente, abriendo la puerta a futuras alianzas y mejoras en la atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el modelo ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para atender a la población migrante?

El modelo opera a través de una red de centros de atención como el Centro Abrazar y el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), donde se ofrece atención transitoria, acompañamiento psicosocial, actividades pedagógicas y asesoría legal, además de herramientas digitales como la Ventanilla Única, que facilita la articulación de servicios de salud, educación y acceso laboral. Esta estructura busca responder a las necesidades integrales de la población migrante y fortalecer su proceso de integración, según información expuesta por las autoridades locales.

¿Qué beneficios reciben los niños migrantes en los centros de atención de Bogotá?

Según los datos disponibles, los niños, niñas y adolescentes migrantes que acuden a estos centros reciben alimentación, seguimiento nutricional, apoyo psicosocial y participan en actividades lúdicas, pedagógicas y deportivas. También se ofrece orientación jurídica a sus familias, con el objetivo de apoyar su bienestar y proceso de integración, en especial para aquellos en situación de alta vulnerabilidad social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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