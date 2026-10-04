Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, presenta una innovadora iniciativa con la creación de LudoLab, un espacio que promueve el acceso y la participación en juegos de mesa para personas con discapacidad visual y auditiva. Este laboratorio de cocreación se enfoca en la experimentación y el intercambio de saberes como punto de partida para avanzar hacia el diseño y desarrollo de prototipos accesibles. Según información oficial de BibloRed, la idea es que las personas inscritas vivan experiencias de percepción, juego y descubrimiento, entendiendo las distintas maneras en que una imagen, sonido, regla o elemento de un juego puede ser comprendido y percibido.

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Cada sesión de LudoLab está estructurada de modo que los participantes exploren las barreras que surgen al jugar, abordando además diferentes formas de acceder a la información, comunicarse e interactuar. El proceso permite experimentar con variadas posibilidades para adaptar reglas, componentes y dinámicas de juego. De esta manera, la creatividad colectiva transforma las ideas iniciales en prototipos tangibles que se prueban y ajustan durante el laboratorio. BibloRed destaca que el LudoLab está abierto tanto a personas con discapacidad como a quienes no la tienen. Esta diversidad de experiencias, saberes y formas de interacción es esencial para identificar obstáculos y construir conjuntamente juegos más inclusivos.

Es relevante mencionar que, con el objetivo de garantizar máxima accesibilidad, todas las sesiones contarán con servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC). El cronograma del LudoLab incluye encuentros desde el 29 de octubre hasta el 3 de diciembre de 2026, en espacios como el CEFE Chapinero y la Biblioteca pública del deporte. Cada encuentro aborda un desafío diferente: desde la exploración colectiva sobre percepción y accesibilidad, pasando por el desarrollo y ajuste de prototipos, hasta la socialización de aprendizajes y propuestas para la continuidad y mejora de los juegos creados.

La programación contempla ejercicios prácticos con tecnologías y herramientas accesibles, construcción de prototipos físicos y espacios de presentación para que los participantes reciban retroalimentación sobre sus creaciones. Con esto, BibloRed apunta a que las actividades del LudoLab sean un referente en innovación y accesibilidad en el ámbito cultural de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el LudoLab de BibloRed para juegos de mesa accesibles?

Para ser parte de este laboratorio, las personas interesadas deben inscribirse a través del formulario oficial de BibloRed, disponible en su página web. Puede participar cualquier persona, con o sin discapacidad, que desee aportar a la construcción de juegos de mesa accesibles y a la exploración de soluciones para eliminar barreras de participación.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y por qué es importante en actividades inclusivas?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es un sistema de comunicación visual-gestual utilizado por la comunidad sorda en Colombia. Su inclusión en LudoLab es fundamental, ya que garantiza que las personas con discapacidad auditiva puedan comprender y aportar durante todas las sesiones, promoviendo así una verdadera inclusión y equidad en el acceso al conocimiento y la cultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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