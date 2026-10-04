Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una iniciativa promovida para prevenir el acoso callejero, especialmente en espacios considerados de riesgo para las mujeres. La Secretaría Distrital de la Mujer, de acuerdo con lo publicado, presentó los resultados del piloto ‘Zonas S: Obras seguras para todas’. Este proyecto se desarrolló en alianza con empresas constructoras y entidades públicas, con el objetivo de frenar el acoso sexual callejero en los alrededores de los frentes de obra en Bogotá.

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La importancia de seleccionar estos lugares radica en la experiencia cotidiana de las mujeres que caminan por la ciudad. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Acoso Sexual Callejero 2025, realizada por la Veeduría Distrital, el 83,0 % de las mujeres encuestadas expresaron temor de ser acosadas en frentes de construcción. Estos entornos se destacan como algunos de los más inseguros para ellas, por lo que prevenir situaciones como comentarios sexualizados, silbidos o miradas invasivas resulta fundamental para que puedan disfrutar el espacio público sin restricciones causadas por el acoso.

Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el piloto desplegó actividades pedagógicas, mensajes de prevención y espacios de escucha en obras de la Empresa Metro de Bogotá, el Consorcio Metro Línea 1, Coninsa, Conconcreto y Cusezar. Además, contó con la participación de Camacol, lo que significa un esfuerzo por involucrar a todo el sector constructor en la prevención de una forma de violencia que ocurre cotidianamente en el espacio público adjunto a sus proyectos.

En la jornada de presentación, se dieron a conocer resultados de encuestas aplicadas antes y después de la intervención, con el acompañamiento del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). El porcentaje de personas dispuestas a informar a una autoridad en caso de acoso pasó del 49,9 % al 60,2 %. Cabe aclarar que, al tratarse de grupos de personas diferentes (441 al inicio y 211 al final), no puede atribuirse ese cambio solamente al piloto.

También se presentó la Caja de Herramientas Zonas S, un compendio de metodologías y lecciones aprendidas en el piloto, junto con la propuesta para una segunda fase que incluirá nuevas constructoras y entidades del sector movilidad. Estos documentos, junto a otras guías técnicas de la Secretaría Distrital de la Mujer, están disponibles en Brújula para la Igualdad (www.sdmujer.gov.co/brujula).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los resultados del piloto ‘Zonas S: Obras seguras para todas’ en Bogotá?

El piloto mostró un aumento en la disposición de las personas a avisar a una autoridad en caso de acoso sexual callejero en entornos de obra, pasando del 49,9 % al 60,2 %. Sin embargo, como los encuestados fueron grupos diferentes, no es posible atribuir este incremento únicamente al piloto. Los resultados también evidenciaron la importancia de intervenir estos espacios para reducir el temor de las mujeres y transformar los entornos en lugares seguros.

¿Qué es la ‘Caja de Herramientas Zonas S’ y dónde se puede consultar?

La ‘Caja de Herramientas Zonas S’ recopila metodologías y aprendizajes derivados del desarrollo del piloto contra el acoso sexual callejero en Bogotá. Incluye herramientas prácticas para replicar la intervención en nuevos lugares y entidades. Puede consultarse, junto a otras guías técnicas, en Brújula para la Igualdad, el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de la Mujer: www.sdmujer.gov.co/brujula.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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