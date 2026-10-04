Por: Portal Bogotá

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La conmemoración de una década de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en Bogotá sirvió como espacio para que exsecretarios y autoridades reflexionaran sobre la creación, los retos y los logros de una institución clave en la coordinación de la respuesta pública a los temas de seguridad y justicia en la capital. Durante un panel titulado ‘Diez años construyendo capacidades para la seguridad, convivencia y justicia de Bogotá’, se abordaron momentos emblemáticos, como la intervención de El Bronx, que, según Daniel Mejía, primer secretario de la SDSCJ, marcó el inicio de la entidad y fue ejemplo de trabajo articulado entre instituciones sin recurrir al uso de armas.

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Desde su fundación, la Secretaría ha consolidado programas importantes, como el C4 —centro de coordinación de emergencias—, los Gestores de Convivencia y del Orden, las Casas de Justicia y la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. El C4 destaca hoy por su infraestructura tecnológica, con 14.000 cámaras, 15.000 radios y canales de atención modernos como videollamadas y chat silencioso para la Línea 123, lo que ha permitido una mejor respuesta ante emergencias, según información presentada en el evento. Asimismo, los Gestores del Orden, mencionados por Ernesto Cortés, editor de El Tiempo, cumplen un papel fundamental en el trabajo directo con la ciudadanía y la prevención de conflictos en las calles.

En materia de justicia, Bogotá cuenta actualmente con 16 Casas de Justicia, espacios donde facilitadores, conciliadores y abogados ofrecen orientación gratuita. Nueve de estas sedes también disponen de la Ruta Mujer, iniciativa para la atención especializada a víctimas de violencia de género. De acuerdo con Jairo García, subsecretario de Seguridad en 2018, este modelo ha sido fundamental en la transformación de realidades locales y el acompañamiento a jóvenes mediante justicia restaurativa.

Uno de los logros más reconocidos en la última década ha sido la drástica reducción del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria, al pasar del 172 % de ocupación en agosto de 2025 a un 28,5 % en septiembre de 2026, gracias al trabajo conjunto entre la SDSCJ, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía de Bogotá y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) regional. Según Aníbal Fernández de Soto, exsecretario de Seguridad, la experiencia ha demostrado que solo la cooperación interinstitucional y la confianza mutua pueden responder a los desafíos de la seguridad en la ciudad.

Al mirar hacia el futuro, los panelistas coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación con entidades nacionales, garantizar mayores recursos para seguridad y especializar las capacidades policiales frente a los retos urbanos contemporáneos. Además, resaltaron la necesidad de reforzar el modelo de justicia local, la investigación judicial y la formación en ciberseguridad. Estos desafíos, como indicó César Restrepo, actual secretario de Seguridad, demuestran que la evolución de Bogotá exige respuestas adaptadas y una articulación permanente entre actores locales y nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales logros de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en diez años?

Entre los principales avances de la Secretaría se destacan la consolidación de sistemas de emergencias como el C4, la expansión de las Casas de Justicia y los programas enfocados en la atención de jóvenes y víctimas de violencia de género. Además, la reducción significativa del hacinamiento en los centros de detención ha sido una conquista relevante, todo esto de acuerdo con testimonios de exsecretarios y datos compartidos en el evento conmemorativo.

¿Qué significa justicia restaurativa y cómo la ha aplicado Bogotá en el sistema juvenil?

La justicia restaurativa es un enfoque que busca reparar el daño causado por un delito, involucrando a víctimas, victimarios y la comunidad en el proceso de resolución. En Bogotá, según Jairo García, este modelo se ha utilizado para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes, ayudándoles a alejarse de entornos delictivos a través de acompañamiento en las Casas de Justicia y programas de responsabilidad penal adolescente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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