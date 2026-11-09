Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sector de la avenida Guabinal, en Ibagué, fue escenario de un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Camilo López Barón, un adulto mayor ampliamente reconocido en la comunidad por su labor como sastre. El incidente se registró el domingo 8 de noviembre, cerca de las 4:00 de la tarde, en una zona donde López Barón era muy apreciado. De acuerdo con la información conocida, el hombre, de aproximadamente 80 años, había salido de su vivienda para comprar pan, una rutina habitual, y se disponía a cruzar la vía de regreso cuando tuvo lugar la tragedia.

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En ese crucial momento, varios vehículos que circulaban por la transitada avenida habrían detenido su marcha para darle paso al adulto mayor. Sin embargo, y según lo que se ha divulgado, el conductor de una moto Suzuki —un joven de alrededor de 28 años— no habría hecho lo propio. Fue así como el motociclista, al no frenar, terminó arrollando a Camilo López Barón, causándole lesiones de gravedad.

La situación se tornó crítica tras el impacto. El adulto mayor fue auxiliado rápidamente y llevado inicialmente a la USI (Unidad de Salud Integral) de El Jordán. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma, donde luchó por su vida durante varias horas. Finalmente, según lo reportado, falleció hacia las 11:00 de la noche.

La motocicleta involucrada en los hechos fue identificada con las placas JPR 95G. Tras el accidente, la familia de Camilo López Barón buscó establecer comunicación con el motociclista para adelantar los trámites y procedimientos asociados al caso. Según su testimonio, recibieron un número telefónico, pero no obtuvieron respuesta hasta el momento.

La comunidad del barrio Jordán siente profundamente la partida de Camilo López Barón, un sastre cuya labor y amabilidad dejaron huella entre sus vecinos. Su muerte resalta lo vulnerable que puede ser una salida cotidiana cuando no se observa el debido cuidado en las vías, y expone la importancia de la prudencia tanto para peatones como para conductores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el sastre Camilo López Barón en Ibagué?

El accidente se produjo cuando Camilo López Barón intentaba cruzar la avenida Guabinal tras comprar pan. Aunque algunos conductores detuvieron sus vehículos para cederle el paso, el motociclista de una Suzuki continuó su recorrido y lo atropelló. Posteriormente, López Barón fue trasladado a centros médicos, pero falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

¿Cuál era la labor de Camilo López Barón y por qué era reconocido en Ibagué?

Camilo López Barón era un sastre reconocido y muy apreciado en el barrio Jordán, donde tenía su propio negocio. Su trabajo y cortesía lo hicieron una figura querida en la comunidad, lo que hace que su pérdida sea aún más sentida por sus vecinos y clientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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