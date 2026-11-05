Por: Caracol TV

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Un adulto mayor fue encontrado con las manos y los pies atados en un terreno ubicado detrás del colegio INEM, en Manizales, durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

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El hallazgo movilizó a unidades de la Policía Nacional y a personal de atención de emergencias, que acudieron al lugar para auxiliarlo y gestionar su traslado a un centro médico. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Manizales, la institución recibió una llamada a través de la línea de emergencias 123, aproximadamente a las 10:10 de la mañana, en la que alertaban sobre la presencia de una persona mayor cerca de las instalaciones educativas.

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Según la información inicial, el hombre tenía ataduras en sus extremidades. Tras conocer el caso, una patrulla de vigilancia del sector se desplazó hasta el sitio y coordinó la atención médica. El adulto mayor fue llevado a un centro asistencial, donde quedó bajo valoración de los profesionales de la salud para determinar las lesiones que presentaba y establecer su gravedad. La información preliminar también señala que el hombre tenía golpes en el rostro y signos de maltrato. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado un diagnóstico médico que permita conocer con precisión su estado de salud ni las consecuencias de las lesiones.

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El hallazgo se produjo en un lote baldío situado en la parte posterior del colegio INEM, en Manizales. Se trata de un sector cercano al espacio donde tradicionalmente se desarrollan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales. Las circunstancias en las que el hombre llegó hasta ese terreno todavía son materia de investigación, así como tampoco se ha establecido cuánto tiempo permaneció en el lugar ni quiénes estarían detrás de lo sucedido.

La presencia del adulto mayor fue advertida por ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades mediante la línea 123. A partir de esa comunicación se activó la respuesta de la Policía y se coordinó la asistencia para evitar que la persona permaneciera sin atención. En el procedimiento también participaron integrantes del grupo de rescate BYR, quienes prestaron ayuda inicial antes de que el hombre fuera trasladado para recibir atención médica. Según los reportes conocidos, inicialmente fue llevado al centro de salud del barrio San Cayetano.

Luego de atender la emergencia, la Policía Nacional puso en marcha las labores investigativas para determinar qué ocurrió con el adulto mayor y establecer si fue víctima de una agresión. La institución informó que personal de la SIJIN adelanta la recolección de elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Entre las actividades previstas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores y la recopilación de información mediante labores de vecindario. Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni han informado sobre capturas relacionadas con este caso.

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En su pronunciamiento, la institución también confirmó que logró establecer comunicación con un familiar del adulto mayor, quien quedó pendiente de los procedimientos médicos y judiciales correspondientes. No obstante, la Policía no entregó detalles adicionales sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias personales que rodearon el caso.

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