Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El lunes 9 de noviembre de 2026 se vivió una tragedia en la carretera que conecta Buenaventura y Buga, donde un accidente de tránsito dentro del túnel 6, en el sector El Naranjo, cobró la vida de seis personas. La identidad de cuatro de las víctimas ya fue establecida, siendo una de ellas una niña de apenas 20 meses y su madre. De acuerdo con los reportes recopilados, Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús afiliado a la empresa Expreso Palmira, y Jaime Rodallega Mosquera, quien viajaba como pasajero en el mismo vehículo, fueron identificados entre los fallecidos. Además, figuran Isabela Vallecilla Cuero, la bebé, y su mamá, Yelani Cuero, cuya pérdida ha causado profunda consternación.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información disponible, el accidente involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público y una motocicleta. Estos datos fueron confirmados a medida que las autoridades avanzaban en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, cuyas circunstancias exactas aún no han sido determinadas. De las seis personas que murieron, la identidad de dos sigue pendiente, y los principales reportes indican que una de las víctimas fue una mujer que falleció después de haber sido trasladada a un centro asistencial en el municipio de Dagua, aunque su nombre aún no ha sido revelado.

El impacto del choque dejó también un saldo de siete personas heridas, quienes fueron evacuadas a centros médicos para atender sus lesiones. Entre los lesionados figura José Manuel López, motociclista implicado en el accidente. Las otras personas heridas permanecen en proceso de recuperación. En contraste, el conductor del tractocamión, Wilmer Eduardo Rodríguez Rodríguez, salió ileso del accidente. Este detalle, sumado al carácter múltiple del choque, deja entrever la complejidad de los hechos que desembocaron en una tragedia de grandes proporciones.

Mientras las familias de las víctimas enfrentan el dolor de la pérdida y las autoridades continúan el proceso de identificación de los fallecidos, sigue la tarea de esclarecer cómo se produjo este aparatoso siniestro, el cual mantiene en alerta tanto a los habitantes de la zona como a los viajeros que transitan por este importante corredor vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito en la vía Buenaventura-Buga?

Hasta el momento, la información oficial indica que las circunstancias exactas del accidente permanecen en investigación. El choque, que involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús y una motocicleta, aún no tiene causas plenamente esclarecidas según los reportes de las autoridades.

¿Quiénes han sido identificados entre las víctimas del accidente en el túnel 6 de El Naranjo?

De acuerdo con los reportes citados, ya fueron identificados Luis Felipe Domínguez (conductor del microbús), Jaime Rodallega Mosquera (pasajero), Isabela Vallecilla Cuero (bebé de 20 meses) y su madre Yelani Cuero. Las demás víctimas mortales aún no han sido plenamente identificadas por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.