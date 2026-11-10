Por: Noticiero 90 minutos

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A tres meses del terremoto registrado el 10 de agosto, las familias damnificadas en Cali siguen recibiendo apoyos económicos y soluciones habitacionales para enfrentar los estragos dejados por esta emergencia. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, las ayudas comprenden subsidios de arrendamiento, entrega de viviendas nuevas, bonos para la compra de inmuebles y demolición de estructuras afectadas. El alcalde Alejandro Eder reconoció la magnitud del reto, señalando que el proceso de recuperación se extenderá durante cuatro años.

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Uno de los mecanismos clave para la organización de los apoyos es el Registro Único de Damnificados (RUD), donde están priorizadas cerca de 21.000 familias. Desde el 3 de noviembre, estos hogares comenzaron a recibir los pagos pendientes gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la administración local, para estos auxilios se asignaron $36.700 millones, distribuidos entre dos cortes de beneficiarios: 10.000 hogares recibieron el segundo pago de $1.050.000, mientras que unos 11.000 hogares recibieron $2.100.000, correspondientes a dos meses de apoyo económico. El alcalde anunció que el tercer pago, a cargo del Gobierno Nacional, llegaría en los siguientes días.

En cuanto a la vivienda, unas 700 familias que perdieron totalmente sus hogares, ya sea por colapsos o demolición de edificaciones, son la mayor prioridad, de acuerdo con las autoridades. Hasta la fecha, se han entregado 15 viviendas nuevas y 150 bonos del Fondo Milagro por $157 millones de pesos cada uno para la compra de vivienda. Adicionalmente, a través del Fondo Cali Somos Todos, se otorgaron 200 bonos de $50 millones cada uno y recursos para reparar viviendas. Paralelamente, se están diseñando proyectos habitacionales para quienes no pueden retornar a sus hogares originales.

La atención humanitaria también incluyó la entrega de 677,99 toneladas de ayudas, entre mercados, kits de higiene, elementos de cocina y artículos de descanso, distribuidos tanto en áreas urbanas como rurales. Para reforzar la seguridad alimentaria, la Alcaldía, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dispuso un programa de tarjetas de asistencia, financiado con un millón de dólares aportado por cada entidad, que beneficiará a 20.750 familias, permitiéndoles adquirir alimentos en comercios autorizados. Además, la Federación Colombiana de Fútbol destinará recursos recaudados durante un encuentro deportivo para fortalecer ese respaldo.

En el frente de la infraestructura, la Alcaldía y el sector privado avanzan en la recuperación de sedes educativas, habiéndose intervenido 90 de las 338 escuelas afectadas, y priorizando casos como el de la IE Nuevo Latir. Todo esto ocurre mientras continúan evaluando y demoliendo edificaciones en condiciones críticas, con 85 inmuebles autorizados para demolición y otros miles caracterizados técnicamente mediante el protocolo ATC-20.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cómo acceden las familias en Cali?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es el mecanismo oficial a través del cual las familias afectadas por el terremoto pueden ser priorizadas para recibir ayudas económicas y habitacionales. Según la información de la Alcaldía de Cali, cerca de 21.000 hogares están inscritos en este registro, lo que facilita la entrega de los diferentes apoyos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Cómo funcionan las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos en Cali?

Las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) son una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali y el PMA para permitir que más de 20.000 familias damnificadas adquieran alimentos en establecimientos comerciales. Cada entidad aportó un millón de dólares para financiar este programa, facilitando así el cubrimiento de las necesidades alimentarias básicas de los hogares afectados por el terremoto.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.