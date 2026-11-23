Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre de 2026 la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de su junta directiva, cerrando una compleja etapa interna marcada por controversias personales sobre infidelidad y escrutinio institucional.

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La junta directiva votó de manera unánime para reincorporar al ejecutivo tras sostener diversas reuniones con él, quedando plenamente satisfecha respecto a su franqueza y capacidad para liderar la compañía tecnológica.

Durante el proceso de evaluación, los directores recibieron aportes de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos, confirmando que el regreso de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional.

Con esta decisión corporativa, Harvey C. Jones continuará desempeñándose como presidente de la junta directiva, mientras Colette Kress retomará exclusivamente sus funciones habituales como directora financiera de la organización estadounidense.

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“La junta cree que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia, y que su restitución redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, expresó Harvey C. Jones.

Asimismo, el presidente de la junta destacó la gestión ejecutiva adelantada durante la transición corporativa y agradeció públicamente el compromiso demostrado por los directivos encargados de sostener la operación empresarial.

“Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos trabajar con él mientras retoma el liderazgo de la compañía. Agradecemos a Colette Kress por su destacado servicio como directora ejecutiva interina”, añadió Jones.

De igual forma, el comunicado corporativo subraya que Kress mantendrá sus responsabilidades clave dentro de la alta gerencia financiera mientras el fundador asume nuevamente la conducción estratégica de la firma.

Reacciones de Jensen Huang y medidas de gobernanza

Por su parte, Jensen Huang celebró su retorno a la dirección ejecutiva en medio de la acelerada transformación global impulsada por la inteligencia artificial y los centros de datos de alto rendimiento.

“Me siento honrado de regresar a Nvidia y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró el directivo tras su nombramiento.

De igual manera, el ejecutivo agradeció la deliberación de la junta directiva, el liderazgo de Harvey Jones y el respaldo brindado por Colette Kress junto con todo el equipo ejecutivo corporativo.

También extendió un reconocimiento especial a los trabajadores, accionistas, líderes de la industria y socios comerciales alrededor del mundo por el respaldo extraordinario recibido durante todo el proceso institucional.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Sobre todo, estoy agradecido por el amor y el apoyo de mi familia. No veo la hora de volver al trabajo”, manifestó Huang.

En paralelo a su reincorporación ejecutiva, la junta directiva ratificó que continuará hasta su conclusión la investigación independiente iniciada tras reportes sobre presuntos esfuerzos de inteligencia extranjera dirigidos contra el directivo.

Dicho comité, integrado exclusivamente por directores independientes y asesorado por abogados externos, cuenta con el respaldo total y la cooperación activa de Huang para esclarecer completamente los hechos reportados recientemente.

Adicionalmente, Nvidia creó recientemente un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones compuesto únicamente por directores independientes para supervisar el cumplimiento comercial y mitigar eventuales riesgos estratégicos internacionales complejos.

Este nuevo organismo está contratando asesores legales especializados en seguridad nacional, quienes a su vez vincularán expertos técnicos adicionales para fortalecer todos los controles internos de la compañía tecnológica estadounidense.

Simultáneamente, la firma tecnológica inició la búsqueda para cubrir el nuevo cargo de director de cumplimiento, posición que supervisará las políticas regulatorias globales y reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

Con estas reformas estructurales de supervisión y control interno, la empresa estadounidense busca blindar sus operaciones internacionales frente a exigencias regulatorias y tensiones geopolíticas que impactan actualmente al sector tecnológico global.

Finalmente, la multinacional reiteró que mantendrá su plena cooperación con todas las investigaciones y consultas gubernamentales en curso, reafirmando su compromiso institucional con la transparencia, la ética corporativa y la seguridad operativa internacionalmente.

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