El Ministerio de Vivienda se pronunció sobre un “error humano” que se presentó días atrás en la información publicada en su portal institucional.

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A través de un comunicado, la entidad informó que hizo una revisión de los perfiles del ministro Jaime Andrés Beltrán y de cada uno de los directivos que aparecen en su página web.

Según Minvivienda, el proceso se concentró en verificar los datos académicos que estaban publicados en el portal y contrastarlos con los documentos y soportes que reposan en la entidad.

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“La revisión se concentró en el contenido del portal: cada dato académico publicado fue contrastado con los soportes que reposan en la entidad”, explicó el Ministerio.

La entidad aseguró que, después de este proceso, la información disponible para consulta pública quedó revisada y actualizada.

Estos son los títulos académicos de Jaime Beltrán

En el caso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Ministerio publicó los títulos que, según los soportes revisados por la entidad, constan en su perfil.

El funcionario figura como comunicador social organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de acuerdo con el Acta de Grado No. 608, del 30 de marzo de 2007.

También aparece como especialista en Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, según el Acta de Grado No. 446, del 9 de julio de 2010.

A estos títulos se suma el de especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Pontificia Universidad Javeriana, correspondiente al Acta de Grado No. 201811240908, del 24 de noviembre de 2018.

Finalmente, el Ministerio registra a Beltrán como especialista y magíster en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, con la misma acta de grado, fechada el 24 de noviembre de 2018.

La información puede ser consultada en el perfil de la hoja de vida del funcionario disponible en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Ministerio de Vivienda explicó por qué actualizó la información

La cartera señaló que la revisión se adelantó con el objetivo de garantizar que los ciudadanos encuentren en su página web información que corresponda con los documentos oficiales que reposan en la entidad.

El Ministerio no detalló en el comunicado cuál fue específicamente el dato que había sido publicado de manera incorrecta en días pasados, pero calificó la situación como un “error humano” y aseguró que, tras la revisión, la información fue actualizada.

La entidad reiteró su compromiso con el rigor en la publicación de información pública y señaló que continuará concentrada en sus objetivos institucionales relacionados con vivienda, agua potable y mejores condiciones de vida para las familias colombianas.

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