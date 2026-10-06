El expresidente Gustavo Petro habría intentado reunirse con Álex Saab durante uno de sus viajes a Venezuela, con el supuesto propósito de obtener material para afectar al entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella, según una revelación publicada por revista Semana.

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La información fue entregada por el senador Germán Rodríguez durante una intervención en el medio de comunicación citado, en el que aseguró que cuenta con fuentes dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que le hablaron del supuesto intento de encuentro.

Rodríguez señaló que los hechos habrían ocurrido durante un viaje de Petro a Venezuela, el 26 de abril, cuando el entonces presidente tenía previsto reunirse con Delcy Rodríguez. Según la versión que dijo haber recibido, el propósito real habría sido encontrarse con Saab.

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“Lo que sí es cierto es que el señor Petro quiso reunirse con Saab”, afirmó el congresista, quien calificó la situación como “muy grave”.

¿Petro para qué habría buscado a Álex Saab?

De acuerdo con lo expuesto por el senador y recogido por la revista, el supuesto objetivo de la reunión habría sido conseguir un video que pudiera “enlodar” a Abelardo de La Espriella, quien para ese momento era candidato presidencial.

Rodríguez aseguró que el encuentro finalmente no se produjo y que tampoco se habría grabado el material que, según su versión, se buscaba obtener.

“Petro quería sacar un video enlodando a Abelardo De La Espriella”, sostuvo el senador durante la intervención.

La versión, sin embargo, corresponde a información que Rodríguez dijo haber recibido de fuentes del DNI y no implica que el supuesto encuentro haya sido confirmado públicamente por las autoridades o por Petro.

Según el relato entregado por el congresista a Semana, Saab tampoco habría aceptado reunirse con el entonces mandatario colombiano. Rodríguez afirmó además que, para ese momento, el empresario colombo-venezolano no se encontraba en el Helicoide y supuestamente ya sabía que sería extraditado a Estados Unidos.

Supuesto intercambio de información

El senador también aseguró que sus fuentes le hablaron de un supuesto intento del gobierno de Petro de negociar en Venezuela mediante la entrega de información relacionada con inteligencia estratégica.

“Queremos saber si Petro realmente tuvo la intención de encontrarse con Alex Saab para enlodar al entonces candidato presidencial”, manifestó Rodríguez, citado por el medio de comunicación.

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El congresista afirmó que puso esta información en conocimiento de una persona, aunque no reveló su identidad. También indicó que la fuente que le entregó los datos llevaba varios años proporcionándole información.

Por ahora, el supuesto encuentro entre Petro y Saab no se habría concretado y tampoco existe confirmación pública de que se haya producido el video mencionado por Rodríguez. Semana presentó la revelación como una denuncia hecha por el senador, mientras el alcance y veracidad de la información quedan sujetos a las comprobaciones correspondientes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.