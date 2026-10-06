Por: El Espectador

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La agenda política en Colombia experimenta un adelantamiento evidente de cara al nuevo ciclo electoral, lo que ha quedado reflejado tanto en las maniobras de los partidos de derecha como de izquierda, según reporta El Espectador. En este contexto, la Casa de Nariño ya empezó a orientar sus esfuerzos hacia esa confrontación con directrices concretas que trascienden la neutralidad acostumbrada durante procesos electorales. De acuerdo con El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella intervino de manera directa en el debate electoral, aunque evitó mencionar candidatos o respaldar tendencias concretas, su mensaje fue inequívocamente proselitista y estuvo centrado en la premisa del fortalecimiento de la seguridad. De la Espriella sostuvo que su proyecto político busca consolidarse mediante las urnas y que su estrategia contra el terrorismo no contempla ninguna clase de acuerdo o indulgencia, ni en el campo militar ni en el escenario político. Con énfasis, el presidente llamó a derrotar a quienes actúan fuera de la ley, asegurando que “Colombia no puede retroceder nunca más”.

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Las declaraciones llegan justo antes de cumplir dos meses en la jefatura del Estado y refuerzan una línea basada en el combate decidido contra los grupos criminales presentes tanto en zonas rurales como urbanas, con vínculos con el narcotráfico. Según El Espectador, el mandatario ordenó a las entidades estatales tener mayor presencia en los territorios, bajo la premisa de que “no hay desarrollo posible donde la gente tiene miedo”. Además, De la Espriella se describió como el “principal defensor” de la Fuerza Pública y reiteró que en el país existen más de 20.000 personas armadas de manera ilegal, a quienes se les hará frente con normativas como el estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento anunciadas por el Gobierno.

La postura proactiva del presidente en materia electoral ha sido comparada por El Espectador con la actitud previa del expresidente Gustavo Petro, líder ahora de la oposición, quien fue criticado durante su gobierno por intervenir de manera continuada en debates que debían definirse en las urnas. Los sectores que en su momento señalaron esa interferencia, actualmente en el poder, ahora adoptan una estrategia similar.

En paralelo a la agenda política, De la Espriella se ha enfocado en la atención a los afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Desde Risaralda, el mandatario anunció que el “fondo milagro” para la reconstrucción de vivienda e infraestructura ya está listo y será presentado en su totalidad durante el consejo de ministros en Bogotá. El fondo, gestionado por Jaime Uribe, dispondrá de al menos COP 4 billones, y parte de su asignación une esfuerzos con el diseño del plan de desarrollo nacional. Hasta el momento, Planeación Nacional identificó 334 proyectos prioritarios, valorados en COP 535,1 billones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición del presidente De la Espriella frente a la seguridad y el combate a grupos armados?

De acuerdo con El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella ha hecho de la seguridad el eje central de su discurso político y de gobierno. Ha dejado claro que enfrentará a los grupos ilegales, tanto en el campo militar como en el político, sin ofrecer negociaciones ni contemplaciones. Además, anunció medidas como el estatuto antiterrorista y una directiva para fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional.

¿En qué consiste el “fondo milagro” anunciado para la reconstrucción tras el terremoto?

Según información de El Espectador, el “fondo milagro” es un mecanismo anunciado por el presidente De la Espriella para financiar la reconstrucción de infraestructura y vivienda en las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El fondo, dirigido por Jaime Uribe, dispondrá de al menos COP 4 billones y busca asegurar que la reconstrucción supere en calidad a lo que existía antes del desastre.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.