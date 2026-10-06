Por: El Espectador

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El Ministerio de Agricultura tomó la decisión de derogar las resoluciones que establecían las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en cinco municipios del departamento de Cundinamarca: Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Esta medida, anunciada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, tiene un impacto directo sobre 15.839 hectáreas que habían sido protegidas bajo esta figura legal durante el anterior gobierno. La formalización de la derogación contó con la presencia de las autoridades locales de los municipios involucrados y de la Gobernación de Cundinamarca, a través del secretario de Agrocampesinado, Marcos Alberto Barreto.

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Según lo informado por el Ministerio de Agricultura, las resoluciones que se derogaron corresponden a los números 507 de 2023; 266 y 393 de 2025; y 116, 153 y 218 de 2026. Todas ellas estaban relacionadas con la identificación y declaración de las APPA en la región de Sabana Centro. Cabe destacar que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fueron implementadas durante el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, con el objetivo de orientar el uso del suelo rural hacia la producción agrícola y de impedir el cambio de uso de terrenos clave para la actividad agropecuaria. En municipios como Sopó, 1.951,16 hectáreas, equivalentes al 17,6 % del territorio, se encontraban bajo esta figura; en Tenjo, la cifra alcanzaba aproximadamente 5.703 hectáreas, casi la mitad de la extensión municipal.

El Ministerio de Agricultura justificó su decisión argumentando que la derogación otorga mayor autonomía a las autoridades municipales para definir el ordenamiento territorial. Dangond enfatizó que las restricciones previas limitaban las competencias de los alcaldes, quienes ahora podrán organizar el uso del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial. Esta postura supone un giro respecto a la política defendida anteriormente por el Ministerio. Cabe recordar que, en julio de 2026, la cartera había advertido sobre la importancia de proteger los suelos agropecuarios mediante las APPA y señaló que su eliminación podría poner en riesgo la seguridad alimentaria.

La revisión de la figura de las APPA no es exclusiva de Cundinamarca; previamente, el 2 de octubre el Ministerio también derogó las APPA en ocho municipios de La Guajira e indicó que este tipo de decisiones se extenderían a otros departamentos, como Antioquia, Santander y Tolima. Con esto, el futuro del uso del suelo en las regiones afectadas quedará principalmente en manos de las autoridades municipales.

¿Por qué se derogaron las APPA en los municipios de Cundinamarca?

La derogación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fue justificada por el Ministerio de Agricultura como un acto para devolver autonomía a los municipios. De acuerdo con el ministro Indalecio Dangond Baquero, las normativas previas restringían las competencias de los alcaldes, razón por la cual ahora las decisiones sobre uso del suelo quedarán en los planes de ordenamiento territorial municipales.

¿Qué función tenían las APPA en municipios como Sopó y Tenjo?

Las APPA, implementadas durante el gobierno anterior, buscaban orientar el uso del suelo rural a la producción alimentaria y restringir el cambio de uso de terrenos productivos para preservar la actividad agropecuaria. Por ejemplo, en Sopó y Tenjo, miles de hectáreas estaban protegidas bajo esta figura, lo que limitaba otras formas de aprovechamiento del suelo que no fueran la agricultura.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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