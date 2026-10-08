Por: El Espectador

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Un grave accidente afectó la zona norte de Bogotá luego de que un tubo de alta presión presentara un daño considerable en la calle 123 con carrera séptima, específicamente en la localidad de Usaquén. Según información difundida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el incidente, ocurrido cerca de las 8:00 de la noche, tuvo como consecuencia una masiva fuga de agua que inundó varias cuadras, generando caos vehicular y afectaciones en infraestructuras cercanas. El impacto de este suceso fue amplificado por la rápida viralización de videos en redes sociales, donde se observó el agua saliendo sin control, llegando incluso a provocar el desplome del techo de una estación de gasolina próxima al sitio del daño, de acuerdo con reportes reseñados por medios y autoridades como el concejal Jesús Araque.

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De inmediato, la emergencia fue atendida inicialmente por los Bomberos de Bogotá, quienes lograron contener parte de la situación. Minutos después, la EAAB confirmó a través de su canal oficial en la red social X que su personal operativo ya se encontraba en el sitio, procediendo al cierre de válvulas para iniciar las labores de reparación. El corte del suministro de agua era necesario para identificar con precisión la causa de la fuga y permitir que los trabajos avanzaran de manera segura. Posteriormente, la empresa indicó que la fuga fue controlada pasada poco más de una hora y anunció que, mientras se desarrollan las reparaciones, el servicio estaría suspendido en una amplia zona de Usaquén, dejando sin agua a barrios comprendidos entre las calles 119 y 198, y las carreras 7 y 10 este. Como medida temporal, se dispuso el abastecimiento mediante carrotanques.

El hecho se suma a las intensas lluvias registradas en la capital durante esa semana, lo que complicó aún más los problemas de movilidad y las inundaciones, particularmente en el norte de la ciudad. Entre los barrios afectados se encuentran Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, El Codito, Bosques de Medina y muchos otros, según la lista detallada entregada por la EAAB. La entidad solicitó comprensión a la ciudadanía y señaló que, de acuerdo con su cronograma de trabajo, el servicio podría restablecerse en la noche del viernes 9 de octubre, informando que continuará brindando actualizaciones a través de sus canales institucionales y que la línea 116 está habilitada para solicitudes de carrotanque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios sin agua en Usaquén por daño de un tubo en la calle 123?

Los barrios afectados por la suspensión del servicio de agua debido al daño del tubo de alta presión en la calle 123 con carrera séptima en Usaquén incluyen Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, El Codito, Bosques de Medina, entre otros localizados entre las calles 119 y 198, y las carreras 7 y 10 este. La lista fue difundida detalladamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cuánto tiempo estarán sin agua los barrios afectados por el daño en Usaquén?

Según la información entregada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los trabajos de reparación del tubo dañado en Usaquén tomarían al menos 24 horas, por lo que el servicio de agua estaría suspendido hasta la noche del viernes 9 de octubre, siempre y cuando no haya contratiempos en el proceso técnico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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