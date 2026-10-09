Por: Portal Bogotá

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El parque El Tunal se ha consolidado como uno de los espacios públicos más importantes para la recreación y el deporte en la zona sur de Bogotá, lo que lo convierte en un verdadero pulmón y punto de encuentro para miles de habitantes de barrios como Ciudad Bolívar, Cazuca, Restrepo, 20 de Julio, San Carlos, San Benito, Meissen y Santa Lucía, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con el portal del Distrito Capital, durante los fines de semana pueden llegar a concentrarse más de 50 mil personas, una cifra que evidencia la magnitud de su impacto en la vida cotidiana de la comunidad.

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Administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), El Tunal cuenta con una variada oferta de servicios: préstamo de canchas, baños, coliseo, pista de patinaje, entre otras instalaciones que buscan fomentar la recreación en un entorno seguro. El parque, ubicado en la calle 48 C Sur # 22D -81 y extendido sobre 55 hectáreas, tiene una larga historia que inicia a principios de los años 70, cuando su principal atractivo eran las canchas de fútbol y un módulo de juegos mecánicos construido junto al canal San Carlos. La memoria colectiva también recuerda el significativo evento de la visita y misa campal del papa Juan Pablo II en 1986, un acontecimiento que motivó mejoras y la construcción de un templete en el costado norte, estructura que permanece en pie hasta hoy.

Durante las décadas siguientes, El Tunal experimentó importantes adecuaciones: en los años 80 se construyó el estadio de fútbol, en 1997 se sumaron seis modernas canchas de tenis y, tras una remodelación que implicó el cierre temporal del parque, en octubre de 2001 se reinauguró el complejo gracias a una inversión de 12 mil millones de pesos, de acuerdo con la administración distrital.

El parque abre sus puertas todos los días desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Para preservar su infraestructura y garantizar el bienestar de los usuarios, la Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda un comportamiento responsable, como el uso adecuado de canecas y baños, el respeto de la señalización, y prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el ingreso de animales y la realización de fogatas. Además, se sugiere identificar los puntos de encuentro para emergencias, información disponible a la entrada del parque o en la administración.

En cuanto a las instalaciones, El Tunal dispone de un estadio de fútbol con grama natural, coliseo cubierto sintético, canchas múltiples de asfalto para baloncesto, microfútbol y voleibol, estadio y cancha de tenis, pistas para bicicross, hockey, patinaje artístico, atletismo y skate, módulos de venta o servicio, y baterías sanitarias. Si usted busca mayor información o desea reservar canchas, puede consultar los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades deportivas ofrece el parque El Tunal en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el parque El Tunal cuenta con una amplia variedad de instalaciones deportivas. Entre ellas se encuentran canchas de fútbol, baloncesto, microfútbol, voleibol, tenis, así como pistas para bicicross, hockey, patinaje artístico, atletismo y skate. Dichos espacios pueden ser usados por quienes visitan el parque y están enfocados en el bienestar físico y el aprovechamiento del tiempo libre para personas de todas las edades.

¿Cuáles son las reglas y horarios para visitar el parque El Tunal?

El parque El Tunal está abierto al público todos los días desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., según la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre las principales recomendaciones para los visitantes está hacer uso adecuado de las canecas y baños, respetar la señalización, evitar el ingreso de animales, no consumir ni vender bebidas alcohólicas y no hacer fogatas. Además, está prohibido el ingreso de animales y se aconseja conocer los puntos de encuentro ante cualquier emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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