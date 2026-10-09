Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes ha presentado el proyecto especial Mundos Digitales, una iniciativa que propone nuevas maneras para que niñas, niños y jóvenes de la capital vivan la cultura en entornos digitales. Según Idartes, esta propuesta va más allá del simple consumo tecnológico, ya que invita a imaginar, crear, transformar y compartir experiencias artísticas propias utilizando herramientas digitales, el arte y el juego como base de la exploración creativa.

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Dentro de las experiencias disponibles, destaca el Laboratorio de Mundos, que se desarrolla en la plataforma Roblox y permite a los menores de Bogotá construir planetas virtuales. En este espacio multijugador, la gravedad y el movimiento modifican la perspectiva y estimulan a los participantes a descubrir nuevas formas de interactuar con los entornos que contribuyen a diseñar. Por otro lado, la experiencia Radar inicia en la oscuridad, donde solo la luz generada por el personaje guía a niñas y niños en la búsqueda gradual de obras y procesos de creación elaborados por ellos mismos, haciendo de la exploración digital una vivencia llena de señales y hallazgos.

Para quienes prefieren el trabajo manual combinado con la tecnología, la actividad Animalitos Torpes impulsa la creación de personajes con materiales reciclados y el uso del celular como ojos animados. A través de la técnica stop motion —una animación realizada con fotografías cuadro a cuadro— niños y niñas pueden planear movimientos, capturar imágenes y convertir sus creaciones físicas en auténticas películas animadas.

Asimismo, la experiencia Sondas Digitales transforma la navegación web en una “misión espacial”, donde los usuarios lanzan sondas para obtener imágenes y analizar información, abordando el mundo de los datos de manera lúdica. Además, en Sie, el aprendizaje de creación de videojuegos se desarrolla en seis pasos inspirados en el páramo de Sumapaz y está dirigido a personas entre 8 y 16 años. Esta experiencia conecta el aprendizaje digital con el territorio y la memoria cultural, haciendo uso del término muysccubun para “agua”. Para jóvenes entre 15 y 28 años, Portal ARKAIV fomenta la creación de exposiciones en gravedad cero en Roblox Studio, abriendo oportunidades para modificar y compartir salas de exhibición mediante portales hacia otros mundos virtuales, siempre con materiales abiertos para experimentar y reutilizar.

De acuerdo con Idartes, Mundos Digitales articula expresiones como el arte digital, la literatura, las artes audiovisuales y plásticas, e impulsa el desarrollo de la creatividad y la exploración artística en los entornos digitales de Bogotá. La invitación está extendida para que todos se animen a entrar, recorrer, jugar y experimentar, construyendo sus propios mundos en Internet.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto Mundos Digitales de Idartes en Bogotá?

Mundos Digitales es una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes – Idartes que ofrece espacios de interacción entre arte, tecnología y exploración para niños, niñas y jóvenes de Bogotá, permitiendo crear y descubrir en entornos digitales a través de experiencias como videojuegos, multijugadores y talleres creativos.

¿Cómo pueden participar los jóvenes y niños bogotanos en Mundos Digitales?

Las personas entre 8 y 28 años pueden participar en Mundos Digitales accediendo a las diferentes experiencias propuestas, que incluyen creación de planetas en Roblox, actividades de stop motion, desarrollo de videojuegos y exploración de datos, siguiendo la invitación abierta de Idartes para descubrir y crear sus propios mundos digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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