Por: Portal Bogotá

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La creatividad femenina toma un papel protagónico en el escenario digital gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual respalda el talento de las mujeres en la creación y exhibición de videojuegos. Cuatro prototipos desarrollados por mujeres en Bogotá llegarán a la feria SOFA 2026, donde el público podrá experimentarlos el 10 y 11 de octubre en el espacio ‘Tan Grande y Jugando’, ubicado en el pabellón 18 de Corferias. Según la información de la Secretaría Distrital de la Mujer, detrás de esta oportunidad existe un trabajo sostenido en formación, creación digital y prevención de violencias en línea, que comenzó en 2025 y se ha fortalecido en este año.

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La estrategia ‘PIXEL: Crear, jugar y transformar’ inició con acercamientos a mujeres que participan como gamers, creadoras de contenido digital, desarrolladoras de videojuegos y pertenecientes a comunidades digitales. En 2025, se organizaron cuatro encuentros virtuales para debatir las vivencias de estas mujeres en la cultura gamer, identificar brechas de género y analizar diferentes formas de violencias digitales, además de una primera participación en SOFA durante ese mismo año. Para 2026, el trabajo alcanzó nuevos escenarios como universidades, centros educativos, Centros de Inclusión Digital y entidades culturales, sumando más voces y experiencias al proceso inicial.

El resultado más tangible de este esfuerzo articulado son los cuatro prototipos listos para presentarse. Nueve mujeres participaron activamente en doce sesiones presenciales de laboratorios de creación digital y videojuegos, donde diseñaron historias y personajes abordando temas de género, utilizaron herramientas como Twine y GDevelop, y colaboraron para construir propuestas innovadoras, a la vez que reflexionaban sobre los estereotipos propios del contenido digital. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, PIXEL ha trabajado simultáneamente con integrantes de la comunidad gamer nacional: 85 personas asistieron a talleres sobre prevención de violencias digitales, ciberseguridad y autocuidado.

También este año, la estrategia ha sumado acciones con universidades y comunidades educativas para fomentar la participación de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). Este trabajo, ejecutado por la Secretaría Distrital de la Mujer, ha contado con el respaldo de entidades como los Centros de Inclusión Digital, IDARTES, UNINPAHU, la Universidad Central, la Universidad de La Salle y colectivos del ecosistema gamer como ‘Aquelarre Team’ y ‘Tan Grande y Jugando’.

SOFA 2026 será una vitrina fundamental: además de exhibir estos videojuegos, el 11 de octubre, a las 6:00 p. m., se realizará un panel sobre mujeres, cultura gamer, creación digital y áreas STEAM, donde una de las participantes de los laboratorios llevará la voz de quienes impulsan estos cambios, acompañado de un conversatorio titulado ‘Estamos cambiando el juego’, enfocado especialmente en mujeres jóvenes interesadas en este mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene la estrategia PIXEL para la participación de mujeres en el sector gamer de Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, PIXEL ha permitido que mujeres accedan a procesos de formación, creación digital y prevención de violencias en línea, fortaleciendo sus capacidades como creadoras y facilitando la exhibición de sus prototipos en eventos de gran alcance como SOFA. Así, se promueve que las mujeres sean reconocidas como protagonistas y creadoras dentro del sector gamer en Bogotá.

¿Cómo funcionan los laboratorios de creación digital y videojuegos para mujeres en la estrategia PIXEL?

Según la Secretaría Distrital de la Mujer, los laboratorios de creación digital y videojuegos implican sesiones presenciales donde las participantes diseñan historias, desarrollan personajes con enfoque de género y utilizan herramientas específicas como Twine y GDevelop. Además, estas sesiones fomentan el trabajo en equipo y la reflexión sobre los estereotipos presentes en los contenidos digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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