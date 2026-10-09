Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) expuso recientemente su estrategia para la gestión del racionamiento de agua, implementada en la ciudad durante 2024 y el primer semestre de 2025. Esta presentación se desarrolló en el marco del Diálogo Regional de Política de Agua y Saneamiento 2026, una cita internacional organizada por el Ministerio de Ambiente de Uruguay, las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El diálogo reunió el 6 y 7 de octubre de 2026, en Montevideo, a expertos de diferentes gobiernos, empresas de servicios públicos, organismos internacionales y profesionales del sector, teniendo como tema central la resiliencia hídrica ante situaciones de escasez y abundancia.

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De acuerdo con la EAAB, la delegación de Bogotá explicó los pasos dados frente a una de las crisis climáticas más graves en la historia reciente de la capital: la escasez de agua que afectó de manera importante a sus habitantes. Diego Montero, gerente de Sistema Maestro de la EAAB, intervino con la ponencia titulada 'Cuando la sequía llega: decisiones y respuestas en plena crisis'. En ella se profundizó sobre las determinaciones técnicas y operativas que se han tomado en Bogotá para gestionar el racionamiento, particularmente ante la disminución de los caudales en el Sistema Chingaza, principal fuente de abastecimiento para la ciudad.

Los responsables de la EAAB destacaron que su intervención también incluyó los mecanismos de comunicación implementados durante la crisis, señalando la importancia de informar oportunamente a la ciudadanía y de sostener la confianza en el proceso institucional. Asimismo, el evento fue oportunidad para compartir aprendizajes y estrategias, ya que allí tuvieron presencia representantes de otras ciudades de la región como Montevideo, La Paz, São Paulo, Rosario y Lima, todas con retos similares en cuanto al abastecimiento hídrico.

De acuerdo con la información presentada por la EAAB en este encuentro internacional, las respuestas y lecciones aprendidas en Bogotá buscan fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia frente a las consecuencias del cambio climático. El intercambio de experiencias sirvió como espacio clave para visualizar soluciones comunes y avanzar hacia una gestión sostenible de los recursos hídricos en escenarios cada vez más complejos y cambiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo gestionó Bogotá el racionamiento de agua durante la crisis climática de 2024?

Bogotá enfrentó el racionamiento de agua a través de decisiones técnicas, operativas y de comunicación adoptadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según la ponencia presentada por Diego Montero, la ciudad implementó medidas específicas para responder a la reducción de agua en el Sistema Chingaza, además de fortalecer la comunicación con la ciudadanía para mantener la confianza y la colaboración durante la emergencia.

¿Qué es la resiliencia hídrica y por qué fue tema central en el Diálogo Regional de Política de Agua y Saneamiento 2026?

La resiliencia hídrica se refiere a la capacidad de una ciudad o sistema para resistir, adaptarse y recuperarse de eventos extremos como sequías o inundaciones. Durante el Diálogo Regional de Política de Agua y Saneamiento 2026, este concepto fue central porque las ciudades participantes, entre ellas Bogotá, compartieron estrategias y experiencias sobre cómo fortalecer sus sistemas ante los desafíos que impone el cambio climático y garantizar el abastecimiento continuo de agua potable.

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