Por: Portal Bogotá

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La noche del jueves 8 de octubre del 2026 se presentó una emergencia en el norte de Bogotá cuando una fuga de agua afectó una tubería de alta presión ubicada en la intersección de la carrera 7 con calle 123. De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los equipos técnicos y operativos se movilizaron rápidamente para controlar la situación y evitar mayores afectaciones. Para hacer frente a la emergencia, los responsables se vieron en la necesidad de intervenir la línea matriz nororiental, lo que trajo como consecuencia la suspensión temporal del suministro de agua en distintas áreas de la localidad de Usaquén.

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La suspensión del servicio impactó directamente a zonas situadas entre la calle 119 y la calle 198, y entre carrera 7 y carrera 10 este, afectando a barrios como Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, El Codito, Barrancas Oriental, Cerros Norte y Bosques de Medina, entre muchos otros. Según la EAAB, el daño que originó la fuga está siendo objeto de investigación por parte de sus expertos, quienes buscan determinar las causas para evitar futuras situaciones similares.

Durante toda la noche, el personal operativo de la EAAB, en articulación con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU Bogotá), adelantó los trabajos necesarios para reparar el daño imprevisto. De acuerdo con la información compartida en sus canales oficiales, se logró instalar el accesorio que une los dos tramos de la tubería y, en las horas siguientes, se esperaba avanzar con actividades de soldadura e instalación de vigas de anclaje para garantizar la estabilidad de la infraestructura.

Para mitigar el impacto de la suspensión, la EAAB habilitó el suministro de agua a través de carrotanques. Los ciudadanos pueden solicitar este servicio a la Acualínea 116, aunque se dará prioridad a las clínicas y a los lugares con alta concentración de personas. La empresa comunicó que, si se cumple el cronograma diseñado, el restablecimiento total del servicio estaría proyectado para la noche del viernes 9 de octubre.

La EAAB ha reiterado su agradecimiento a los habitantes afectados por su comprensión y ha manifestado su compromiso para solucionar la emergencia en el menor tiempo posible. Así mismo, la entidad seguirá informando sobre el avance de los trabajos a través de sus diferentes canales institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el suministro de agua en usaquén tras la fuga de la EAAB?

La suspensión del suministro de agua fue una medida necesaria adoptada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para atender una fuga en una tubería de alta presión y garantizar la seguridad durante las maniobras de reparación. Esta decisión afectó principalmente a barrios en el norte de la ciudad, entre las calles 119 y 198, mientras que los expertos de la EAAB investigan las causas del daño y adelantan labores de solución.

¿Qué barrios de bogotá resultaron afectados por la emergencia del acueducto en octubre de 2026?

Entre los barrios afectados por la emergencia estuvieron Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Llanurita II, Chaparral, El Codito, Los Naranjos, Cerros Norte, Bosques de Medina, Barrancas Oriental, Altos de Serrezuela, Mirador del Norte, Buenavista, Soratama y muchos más ubicados entre la calle 119 y la calle 198, entre carrera 7 y carrera 10 este en el norte de Bogotá, todos dentro del área de influencia mencionada por la EAAB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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