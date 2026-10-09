Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para ser nuevamente epicentro de grandes emociones musicales con la llegada del festival Rock al Parque 2026. En el marco de la conmemoración de sus 30 años de historia, este evento promete intensas jornadas de música, memoria y resistencia. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la cita será en el parque Simón Bolívar durante tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026. A lo largo de estos días, tanto habitantes como visitantes de la ciudad tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia única que resalta la creación artística y la diversidad cultural.

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Según información divulgada por la Alcaldía Mayor, las puertas del festival abrirán desde la 1 de la tarde durante los tres días de celebración. Para el sábado 10 de octubre, la jornada musical se extenderá hasta las 10:45 de la noche, permitiendo que el público disfrute de una programación variada y de alta calidad. Esta edición especial tiene un significado mayor no solo por el aniversario, sino por el espacio de encuentro que representa para miles de personas que acuden año a año a vivir la música en vivo y compartir memorias colectivas que han marcado la historia del festival.

Rock al Parque se consolida como uno de los eventos culturales gratuitos más relevantes de Bogotá. A través de 30 ediciones, ha ofrecido un escenario abierto donde bandas nacionales e internacionales pueden presentarse ante un público diverso. De acuerdo con Idartes, el festival se ha caracterizado por fomentar valores como la inclusión, la tolerancia y el respeto en el interior de la comunidad, al tiempo que impulsa la movilidad cultural en diferentes géneros del rock y todas sus vertientes.

La programación, pensada para todos los gustos y edades, ofrecerá cada día experiencias artísticas orientadas a la creación colectiva y la memoria, bases fundamentales que han distinguido a Rock al Parque. Los principales anuncios y la agenda detallada de cada jornada pueden ser consultados en los canales oficiales de la Alcaldía y de Idartes donde se invita al público a agendarse y participar activamente en la celebración de los 30 años del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario y la agenda del Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

La programación diaria del Festival Rock al Parque 2026 establece que las puertas del parque Simón Bolívar abrirán desde la 1 de la tarde, y la jornada del sábado 10 de octubre se extenderá hasta las 10:45 de la noche, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Se recomienda a los interesados consultar los horarios específicos de las bandas y actividades en los canales oficiales para obtener información detallada.

¿Qué significa Idartes y cuál es su papel en Rock al Parque?

Idartes es la sigla del Instituto Distrital de las Artes, entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, responsable de promover el arte y la cultura en la ciudad. Según la información proporcionada, Idartes presenta la programación y organiza junto a la Alcaldía el festival Rock al Parque, consolidándolo como un referente de inclusión y diversidad artística en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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