Por: El Espectador

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Una fuga masiva en una tubería de alta presión ubicada en la carrera séptima con calle 123, en la localidad de Usaquén, originó el cierre de la línea matriz nororiental de Bogotá y dejó a miles de habitantes del norte de la ciudad sin agua. El corte en el suministro comenzó en la noche del jueves debido a un accidente relacionado con las obras públicas que se realizan en la zona, según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El servicio de agua permanecerá suspendido, al menos, hasta el mediodía del viernes, mientras profesionales del acueducto y cuadrillas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) gestionan la reparación de la avería.

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El alcance de la emergencia se extiende a los barrios cercanos a los Cerros Orientales en Usaquén, abarcando desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7.ª y la carrera 10.ª Este. Según datos reportados, son más de 40 barrios y urbanizaciones los que se ven impactados por la interrupción, afectando sectores residenciales como Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Llanurita II, Buenavista, Horizontes Usaquén, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, entre otros. Este panorama revela que la contingencia implica un amplio espectro poblacional, obligando a los residentes a buscar alternativas de suministro durante varias horas.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Bogotá, dos personas resultaron lesionadas durante el incidente y recibieron atención inmediata por parte de equipos de la Secretaría de Salud. Además, destacan que la alta presión del agua provocó el colapso del techo de una estación de servicio situada en la carrera séptima, ocasionando también daños a vehículos que se encontraban en el lugar.

Las autoridades no han esclarecido las causas concretas que generaron la ruptura del ducto de gran tamaño, el cual incide directamente en la presión y continuidad del agua en todo el sector nororiental. Mientras los equipos técnicos avanzan en la zona afectada, la EAAB prioriza el suministro a través de carrotanques para hospitales, clínicas y puntos con alta demanda, que pueden solicitar este apoyo marcando la línea 116.

Si los trabajos logran avanzar conforme al cronograma que manejan ingenieros y operarios, la reactivación del servicio de agua se prevé de manera gradual, comenzando en la noche del viernes 9 de octubre. Hasta la culminación de las reparaciones, los ciudadanos deberán mantenerse atentos a los comunicados de la EAAB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios del norte de Bogotá se quedaron sin agua por la fuga en Usaquén?

Según el reporte oficial, más de 40 barrios y urbanizaciones cercanas a los Cerros Orientales de Usaquén, desde la calle 119 hasta la 198 y entre la carrera 7.ª y la 10.ª Este, se vieron afectados por la suspensión del servicio. Entre los sectores golpeados se destacan Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Llanurita II, Buenavista, El Cerro Occidental y Cerros Norte, entre otros.

¿Cómo puede pedir carrotanques de agua durante el corte en Usaquén?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dispuso carrotanques para abastecer a clínicas y centros de alta afluencia en la zona afectada. Para solicitar este apoyo, se debe comunicar a la línea 116; el servicio se prioriza para atención de emergencias y entidades esenciales de acuerdo con directrices de la EAAB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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