El nombre de ‘Davo Xeneize’ volvió a tomar fuerza en redes sociales después del intercambio de declaraciones que tuvo con el futbolista colombiano Sebastián Villa, actual jugador de Boca Juniors.

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Pero más allá de la polémica, muchos aficionados se preguntan quién es realmente el creador de contenido que se ha convertido en una de las voces más reconocidas entre los hinchas del club argentino.

David Quint, también conocido como ‘Davo Xeneize’, es un streamer, influencer y creador de contenido argentino especializado en fútbol, especialmente en todo lo relacionado con Boca Juniors. Su apodo proviene precisamente del sobrenombre con el que se conoce al club: el ‘Xeneize’.

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Su crecimiento comenzó a través de plataformas de transmisiones en vivo y redes sociales, donde empezó a compartir reacciones, análisis y comentarios sobre los partidos de Boca.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los referentes del contenido futbolero en Argentina, junto a otros streamers como La Cobra, con quien suele compartir debates y transmisiones.

¿Por qué es tan conocido Davo Xeneize?

Gran parte de su popularidad se debe a su estilo directo y a la manera en que vive cada partido como un hincha más.

Sus transmisiones incluyen:

Reacciones en vivo de partidos.

Análisis de Boca Juniors.

Opiniones sobre el fútbol argentino e internacional.

Debates con otros creadores de contenido.

Cobertura de torneos como Mundiales, Copa Libertadores y ligas europeas.

Su influencia ha crecido al punto de ser considerado uno de los streamers deportivos más seguidos de Argentina. Incluso ha participado en eventos internacionales y ha ganado notoriedad fuera del entorno de Boca.

¿Qué pasó entre ‘Davo Xeneize’ y Sebastián Villa?

‘Davo’ volvió a ser tendencia luego de responder a críticas hechas por Sebastián Villa, quien cuestionó a algunos streamers vinculados a la actualidad de Boca.

El creador de contenido tomó una postura moderada y señaló que es normal que existan críticas entre futbolistas y quienes analizan el juego desde la mirada de un hincha.

También recordó que anteriormente había expresado su desacuerdo con el regreso de Villa a Boca por asuntos extrafutbolísticos, posición que ya había manifestado públicamente meses atrás.

Davo Xeneize se pronuncia de manera contundente tras las críticas de Sebastián Villa. “Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno… pic.twitter.com/B6X3JtLPMU — Terreno Viral (@terrenoviral) September 21, 2026

Pese al intercambio, ‘Davo’ evitó profundizar la polémica y planteó que el debate no debe convertirse en una confrontación mayor dentro del entorno del club.

Así, el nombre de ‘Davo Xeneize’ vuelve a estar en el centro de la conversación, no solo por el cruce con Villa, sino por el lugar que ha ganado en el ecosistema digital del fútbol argentino, donde sus opiniones son seguidas por miles de aficionados de Boca y de otros equipos.

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