Por: EL PILON SA

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Boca Juniors selló su paso a semifinales de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 contra São Paulo en el Morumbí, logrando una clasificación clave gracias a la ventaja que había obtenido en La Bombonera para dejar el marcador global en 2-1. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena supo soportar la presión del club brasileño en un partido cargado de intensidad, donde el papel del arquero colombiano Álvaro Montero resultó fundamental.

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Montero, nacido en El Molino (La Guajira), volvió a brillar como la figura indiscutida de la noche. El momento más destacado del guardameta se produjo a los 38 minutos del primer tiempo, al desviar con una espectacular estirada un cabezazo que amenazaba con ser gol y que terminó estrellándose en el travesaño. Esta acción reafirmó su gran presente y le valió la ovación de la afición del club argentino, que lo considera pieza clave en este proceso internacional.

Su desempeño bajo los tres palos ha evolucionado notablemente: si al inicio del torneo local fue criticado por la hinchada y la prensa, en el plano continental se transformó en el soporte defensivo de Boca. Según lo mostrado en la presente edición de la Copa Sudamericana, Montero ha disputado seis encuentros, solo ha recibido tres goles y ha mantenido el arco invicto en tres oportunidades. Incluso los medios argentinos elogiaron su solidez: en Picado TV, el periodista Jero lo apodó “el Courtois de Sudamérica" de modo irónico, resaltando la tranquilidad y seguridad que transmite a la defensa. “La alegría del pueblo xeneize es muy grande”, destacó el comunicador al referirse al guardameta cafetero.

Tras el partido, Montero, lejos de dejarse llevar por la euforia, hizo un llamado de atención sobre algunos errores defensivos. Reconoció el buen trabajo colectivo pero lamentó no haber asegurado el marcador antes del cierre, mientras resaltó la exigencia que representa defender los colores de Boca. También expresó preocupación por la jugada anulada a São Paulo mediante el VAR (sigla de ‘video assistant referee’, sistema de asistencia arbitral por video), subrayando la necesidad de concentración máxima para evitar sorpresas.

En el horizonte, Boca intentará mantener la senda positiva: primero afrontará un duelo local ante San Lorenzo, y luego, bajo la dirección de Arruabarrena, buscará instalarse en la final continental enfrentando a Vasco da Gama, abriendo la serie en La Bombonera.

¿Cuáles fueron las claves de la clasificación de Boca Juniors ante São Paulo en Copa Sudamericana?

La solidez defensiva, en especial la actuación determinante de Álvaro Montero, fue crucial para el avance de Boca Juniors a semifinales. El equipo supo capitalizar la ventaja obtenida en casa y resistir la presión del Morumbí, mostrando autocrítica y compromiso de cara a la siguiente fase, de acuerdo con declaraciones del propio Montero y el análisis de la prensa argentina.

¿Por qué llaman a Álvaro Montero el “Courtois de Sudamérica” en la prensa argentina?

El apodo surge por su seguridad y grandes atajadas en el arco de Boca, comparándolo irónicamente con Thibaut Courtois debido a sus recientes actuaciones espectaculares en la Copa Sudamericana, como señaló el periodista Jero en Picado TV. Este reconocimiento refleja el impacto positivo que el arquero colombiano ha tenido entre la hinchada y la prensa del club argentino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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