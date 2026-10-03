En la noche de este viernes, 2 de octubre, la Selección Colombia tuvo su segundo partido de la fecha Fifa contra Paraguay, un compromiso muy complicado que terminó perdiendo el cuadro nacional por 1-0.

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Ahora, más allá del resultado, apenas comenzando el encuentro se presentó una situación que preocupó a los aficionados del conjunto ‘Tricolor’, puesto que cuando el rival tiró un centro, el arquero Aldair Quintana salió a cortar, recibió una patada y quedó tendido en el juego.

Allí, el arquero estuvo varios minutos siendo atendido por los médicos, pero la sangre no dejaba de salir, lo que indicaba que podía salir reemplazado. Sin embargo, por fortuna pudo pararse y seguir atajando el resto del encuentro.

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Esta fue la jugada en cuestión:

¡TREMENDO DEBUT! 😅🤕 Aldair Quintana tiene su primera aparición con la Selección Colombia y a los ¡6 MINUTOS TUVO SER ATENDIDO! Sufrió un corte en su cabeza tras un choque con un jugador paraguayo. 🩸❌ pic.twitter.com/ZGISSzCCuO — Toque Sports (@ToqueSports) October 3, 2026

Ante esto, el arquero, que debutó oficialmente con la camiseta de Colombia, habló en zona mixta y aseguró que la lesión sí fue considerable, al punto de que le tuvieron que colocar varios puntos para cerrar la herida.

En diálogo con el periodista Jaime Dinas, el arquero dijo: “La verdad fue un golpe fuerte, me tuvieron que agarrar cinco puntos, pero con las ganas de seguir y no salir. Por suerte pude terminar el partido. Estaba mareado y un poco confundid, pero quería terminar, era mi debut y quería jugar todo el partido”.

Y sobre el rendimiento del equipo y personal en el encuentro, agregó: “En lo personal contento, era un sueño poder debutar con la Selección. Un poco triste por el resultado, pero estos partidos sirven para buscar variantes, buscar esquemas y probar jugadores. Nos va a ayudar mucho para lo que viene”.

Al final, Quintana, arquero de Independiente del Valle, cerró el encuentro con un gol en contra y una atajada hecha, pero con sus primeros minutos vistiendo la camiseta nacional.

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Por lo pronto, Colombia ahora se prepara para el último partido de la fecha Fifa, que será vs. Perú el próximo martes, 6 de octubre, a partir de las 10:00 de la noche, hora colombiana.

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