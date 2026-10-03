Colombia cayó ante Paraguay en un partido que, para muchos analistas, no reflejó lo que ocurrió dentro del campo. Uno de los más enfáticos en señalarlo fue el reconocido comentarista Vélez, quien en declaraciones en Win Sports defendió con argumentos el desempeño de la Selección Colombia y cuestionó que el marcador final sea tomado como el único criterio de evaluación.

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Vélez fue claro al plantear que el análisis del fútbol debe hacerse con distancia del resultado, no condicionado por él. Para respaldarlo, mencionó un momento clave del encuentro: una ocasión clara que desperdició Muñoz y que, de haber entrado, habría cambiado por completo la lectura del partido. “¿Qué tal donde Muñoz hubiera metido la pelota? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahora o qué?”, preguntó el analista, evidenciando que la diferencia en el marcador no correspondió al dominio real del juego.

El comentarista también respondió a quienes critican este tipo de análisis cuando el equipo gana, recordando que su postura ha sido consistente: señalar lo que ocurre en el terreno de juego independientemente del desenlace.

“Así como cuando en el momento reclamaba el técnico porque lo reclamó: ‘No, es que me critican cuando ganamos’. Sí, claro, cuando ganaron muchas veces nosotros vinimos aquí e hicimos cuestionamientos por el juego, por el juego, porque el resultado lo ve todo el mundo”, explicó.

En esa misma línea, Vélez subrayó que el marcador no necesita mayor elaboración para ser comprendido, pero el juego sí. “El resultado no necesita explicación. El que necesita explicación es el juego, el juego, si el resultado va a la par con el juego”, afirmó.

Y fue enfático al concluir: “Ese resultado es injusto. Colombia no debió haber perdido el partido de hoy, y demasiado premio para Paraguay”.

Aunque dejó claro que el estilo del cuerpo técnico no es de su total agrado, reconoció que lo observado en esta ocasión fue diferente: “A mí no me gusta, pero tengo que decir lo que vi hoy me gustó“, admitió.

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¿Por qué Vélez considera que el resultado ante Paraguay fue injusto para Colombia?

Vélez argumentó que Paraguay apenas llegó una vez al arco rival y convirtió, mientras Colombia generó opciones claras que no aprovechó. Para el analista, esa diferencia entre lo producido en cancha y lo reflejado en el marcador es la razón por la que calificó el resultado de injusto.

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