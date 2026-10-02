Aldair Quintana debutó con la Selección Colombia en el amistoso contra Paraguay, jugado este 2 de octubre en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Sin embargo, su arranque estuvo marcado por un golpe justo en el inicio del encuentro.

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Corría el minuto 6 del compromiso cuando José Cáceres envió un centro por la derecha, el cual desvió el defensor Álvaro Angulo. Sin embargo, a espaldas de él, entraba con velocidad el volante paraguayo Hugo Cuenca, quien no midió y alcanzó a chocar con el guardameta de Independiente del Valle.

Quintana quedó inmediatamente tirado en el césped y debió ser atendido por el cuerpo médico de la ‘Tricolor’. En la transmisión en vivo se vio que el portero alcanzó a sangrar, por lo que tuvo que ser vendado.

Aunque parecía que el debut de Aldair iba a resumirse en pocos minutos (hasta Álvaro Montero alcanzó a calentar), siguió en el juego con normalidad.

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🚨 ¡Duro choque entre Quintana y Cuenca! El arquero colombiano llevó la peor parte🧤💥#futbol2026 #seleccióncolombia pic.twitter.com/2AsXyP53i1 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 3, 2026

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