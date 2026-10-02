Colombia se llevó una derrota contra Paraguay en el amistoso válido por este 2 de octubre. El combinado nacional perdió por la mínima diferencia, en un juego que tuvo pocas llegadas y sin claridad en el juego.

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El encuentro arrancó bastante golpeado, ya que en el minuto 6, el guardameta Aldair Quintana sufrió un duro golpe por parte del paraguayo Hugo Cuenca. El golero colombiano terminó sangrando, por lo que debió ser atendido por el cuerpo médico, que lo vendó en la cabeza. Pese a la jugada, siguió de pie en el encuentro.

Más allá de eso, la ‘Tricolor’ trató de aproximarse más con coraje que con ideas tácticas y tuvo disparos de Yáser Asprilla y Luis Javier Suárez que resultaron muy desviados.

Sin embargo, la defensa nacional, que en el último tiempo solía verse como la fortaleza de Colombia, se vio frágil en este juego. Sobre el minuto 56, Dávinson Sánchez bajó un balón largo hacia el área de forma imprecisa a Jhon Lucumí, quien no la pudo controlar y la dejó en los pies a Hugo Adrián Benítez. El primer disparo del delantero paraguayo lo atajó Quintana, pero dejó un rebote que aprovechó el atacante guaraní.

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Sobre el final del partido, Colombia intentó igualar el juego y en el 89 tuvo la posibilidad en los pies de Daniel Muñoz, quien ingresó en la etapa complementaria. Sin embargo, el lateral remató muy incómodo y lanzó el disparo muy desviado.

Ahora, la amarilla tendrá que corregir muchos detalles para su juego contra Perú, que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre a las 10 p. m.

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