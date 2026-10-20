Un ataque armado en el suroccidente de Bogotá terminó con la muerte de un hincha de Millonarios, quien compartía con otros aficionados en un parque del barrio Visión Colombia. El responsable huyó del lugar y logró escapar pese al operativo policial desplegado para ubicarlo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Identifican cuerpo de ingeniero desaparecido en Bogotá; hay oscuros detalles sobre el crimen)

El hecho ocurrió cerca de la calle 13 con avenida Boyacá, donde, según el reporte del periodista Edwar Porras, conocido como el ‘Ojo de la noche’, de Noticias Caracol y Blu Radio, varios barristas del equipo azul permanecían reunidos cuando un hombre se acercó a una de las personas y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, uniformados de la Policía de las localidades de Kennedy y Fontibón auxiliaron al herido y lo trasladaron a la Clínica de Occidente. Sin embargo, la víctima falleció en el centro médico debido a la gravedad de las lesiones.

Lee También

Operativo policial para encontrar al responsable

Luego de disparar, el atacante escapó por un caño del sector, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo para intentar seguirle el rastro. En la búsqueda también participó el halcón de la Policía, un recurso de vigilancia aérea utilizado para apoyar las labores de ubicación.

Pese al despliegue de los uniformados, el sospechoso consiguió evadir a las autoridades. Por ahora, la policía busca establecer la identidad de la víctima y los motivos detrás del homicidio.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)