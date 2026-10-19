La condena contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por la muerte de Jaime Esteban Moreno dejó ver dos comportamientos distintos durante la audiencia judicial. Mientras uno parecía tomar apuntes, el otro permanecía cabizbajo y atento a las explicaciones del juez que expuso las razones de su decisión.

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(Vea también: Familia de Jaime Esteban Moreno espera fallo por homicidio en Chapinero tras petición de condena de 37 años para acusados)

El Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá impuso a ambos una pena de 37 años y seis meses de prisión, equivalentes a 450 meses, por el homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. La decisión se conoció el lunes 19 de octubre de 2026, luego de un proceso judicial que se extendió durante casi un año.

Según el reporte de La Kalle, durante la diligencia Suárez Ortiz parecía concentrado en tomar nota de lo que se exponía, mientras que González Castro se mantenía con la cabeza inclinada y seguía los argumentos presentados por el despacho judicial.

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El juez explicó las razones por las que consideró responsables a los dos procesados y se refirió a las circunstancias en las que ocurrió la agresión contra el joven. La decisión se apoyó en los testimonios, los videos y las pruebas médico-legales examinadas durante el juicio.

¿Por qué condenaron a los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno?

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la participación conjunta de los dos hombres en la agresión que terminó con la vida de Moreno. Para el juez, las pruebas permitieron establecer que el estudiante intentó alejarse de la confrontación, pero fue perseguido y atacado nuevamente.

La situación se agravó cuando el joven cayó al suelo y quedó en condiciones de indefensión. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el proceso, los golpes continuaron pese a que ya no podía defenderse de manera efectiva.

El despacho también descartó que la responsabilidad pudiera atribuirse exclusivamente a uno de los procesados. Su análisis estableció que ambos participaron en la secuencia de violencia que causó la muerte del estudiante, por lo que debían responder conjuntamente por el homicidio.

Otro punto examinado durante el juicio fueron los señalamientos que antecedieron a la agresión. Una testigo declaró que una mujer vestida de negro había señalado a Moreno como supuesto acosador. Sin embargo, el juez precisó que no le correspondía determinar si había existido una conducta de acoso, pues ese asunto no formaba parte del objeto del proceso.

Lo que sí consideró probado fue que los procesados tomaron esas afirmaciones como una justificación para ejercer violencia contra el estudiante, pese a que no representaba una amenaza inmediata, según el análisis judicial.

#ATENCIÓN | Este es el momento en el que el juez 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá emite el sentido de fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, tras ser hallados culpables del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, como más temprano lo anunció @CaracolRadio. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2026

Familiares de Jaime Esteban Moreno apelarán condena

Aunque el juez impuso una pena de 450 meses de prisión, el proceso no ha terminado. La Fiscalía, los representantes de la víctima y los abogados defensores anunciaron que apelarán la decisión, por lo que el caso pasará a una segunda instancia.

Las partes deberán exponer sus argumentos ante el Tribunal Superior de Bogotá, que estudiará los recursos y determinará si mantiene o modifica la decisión adoptada en primera instancia.

La muerte de Jaime Esteban Moreno ocurrió el 31 de octubre de 2025, después de que el estudiante saliera de una fiesta de Halloween en Bogotá. La agresión que sufrió derivó en su traslado a un centro médico, donde falleció horas después.

Con la condena conocida en octubre de 2026, el proceso avanzó hacia una nueva etapa judicial, mientras la revisión de los recursos definirá cómo queda la pena impuesta a los dos hombres.

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