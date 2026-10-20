Por: Portal Bogotá

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El programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” avanza en la inclusión social y la prevención del desperdicio de alimentos, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Cuatro de sus iniciativas han sido reconocidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en el cierre de la Séptima Semana de la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos. En este evento, se destacaron en total 12 experiencias, con especial énfasis en acciones que involucran comedores comunitarios, jardines infantiles y centros de atención a poblaciones vulnerables.

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El reconocimiento a estos programas cobra relevancia ante una problemática importante: según información incluida en el artículo, en Bogotá se pierden y desperdician aproximadamente 1,2 millones de toneladas de alimentos al año. Esta cifra representa alimentos que podrían alimentar a ocho millones de personas. Frente a este panorama preocupante, las experiencias seleccionadas demuestran cómo es posible transformar los hábitos de preparación y consumo, reducir los residuos y aprovechar mejor los excedentes a través de procesos educativos y estrategias específicas de seguimiento y clasificación de los desechos.

Entre las iniciativas reconocidas se encuentra la del Jardín Infantil El Carmen, ubicado en la localidad de Tunjuelito. En este espacio, los residuos vegetales resultantes del alistamiento de los alimentos se convierten en abono orgánico para la huerta educativa. Este proyecto, denominado Del desperdicio al cultivo y realizado en alianza con el Jardín Botánico y la Subred Sur, fomenta la agroecología y convierte los residuos en herramientas de aprendizaje para niñas, niños y sus familias.

En el Centro Amar de Usaquén, la experiencia Máster Chef, cocinar con Amar enseña a la población infantil y adolescente a preparar alimentos responsablemente. Esto fortalece la creatividad, autonomía y trabajo en equipo, al tiempo que se abordan temas de higiene y aprovechamiento de excedentes alimentarios. Por otro lado, el programa Cáscara Gourmet y Huerta, en los centros Integrarte de Suba, utiliza cáscaras de frutas, verduras y huevos tanto para recetas como para la producción de abono. Este proceso, según los reportes, ha reducido el desperdicio mensual de alimentos a 398,1 kilogramos, beneficiando a 240 personas con discapacidad y promoviendo la sostenibilidad.

La labor en los comedores comunitarios incluye procesos para identificar las causas del desperdicio y diseñar acciones correctivas. Se evalúan etapas como la recepción, almacenamiento, preparación y posconsumo de los alimentos, permitiendo una mejora continua. Así lo expresó Ivon Carolina Camargo, directora de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS, quien resaltó el compromiso de las unidades operativas y el trabajo constante en la medición y revisión de cada momento del proceso alimentario.

Estas iniciativas reflejan el esfuerzo por fortalecer prácticas de aprovechamiento en el interior de las unidades sociales, generando aprendizajes y promoviendo el uso eficiente de los alimentos entre la población beneficiada, según lo informado por la Secretaría de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudan las iniciativas de reducción del desperdicio de alimentos en Bogotá a la inclusión social?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, las iniciativas permiten que comunidades vulnerables tengan acceso a alimentos y conocimientos sobre su manejo adecuado. A través de experiencias en jardines infantiles, centros para personas con discapacidad y comedores, se promueven prácticas sostenibles que fortalecen la autonomía, la participación y el sentido de comunidad.

¿Qué resultados se han logrado con programas como Cáscara Gourmet y Huerta en Suba?

Según datos reportados en el artículo, este programa ha permitido reducir los desperdicios de alimentos a 398,1 kilogramos mensuales, disminuyendo en 367,5 kilogramos la cantidad inicial. Además, la iniciativa ha beneficiado a 240 personas con discapacidad, impulsando la alimentación inclusiva y la producción sostenible de alimentos a partir del aprovechamiento de residuos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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