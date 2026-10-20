Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa apostando por la recuperación del espacio público y la mejora de la convivencia ciudadana, especialmente en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con información oficial, una jornada de Inspección, Vigilancia y Control, identificada como IVC, fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires y reunió la labor conjunta de nueve entidades distritales y nacionales. El objetivo principal fue intervenir y recuperar 1.600 metros lineales de espacio público, logrando impactar de manera positiva en el entorno y en los hábitos de quienes transitan, viven o trabajan en la zona.

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Esta actividad no se trató de una intervención aislada, sino que se adelantó en el marco de una acción popular en curso. Las acciones judiciales conocidas como “acción popular” buscan la protección de los derechos e intereses colectivos, por lo que el contexto legal de la jornada respalda la legitimidad y la urgencia de la intervención. De acuerdo con el informe del operativo, durante la jornada se impusieron 33 comparendos, se inmovilizaron cuatro vehículos (tres motocicletas y un automóvil), se intervinieron siete establecimientos comerciales enfocados en la actividad económica y el Instituto para la Economía Social (IPES) abordó a 60 vendedores informales, ofreciendo también atención particular a esta población.

La labor articulada de las entidades hizo posible coordinar el control y la recuperación del territorio. Participaron, además de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el IPES, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y Migración Colombia. Cada entidad contribuyó desde su área de responsabilidad en inspección, control y acompañamiento social, enfatizando la importancia del trabajo mancomunado y multidisciplinario para hacer valer las normas y garantizar el orden.

Estos trabajos son parte del compromiso de la administración distrital, liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán y el alcalde local John Jader Suárez Delgado, para fortalecer la presencia institucional en el territorio. Así, Los Mártires avanza en la consolidación de una localidad cada vez más organizada, donde el respeto por el espacio público y la convivencia son ejes fundamentales tanto para quienes residen como para quienes hacen parte del tejido comercial y social de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el espacio público?

Una jornada de Inspección, Vigilancia y Control, conocida como IVC, consiste en un conjunto de acciones desarrolladas por entidades oficiales con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el uso del espacio público. De acuerdo con la información conocida en el caso de Los Mártires, esto implica desde la imposición de comparendos y la inmovilización de vehículos, hasta la intervención de establecimientos comerciales y el abordaje social de vendedores informales, todo bajo la coordinación de diferentes instituciones distritales y nacionales.

¿Qué papel cumple el IPES durante los operativos de control en Bogotá?

El Instituto para la Economía Social (IPES) desempeña un rol fundamental durante los operativos, especialmente en el abordaje de vendedores informales. En el operativo de Los Mártires, esta entidad tuvo a su cargo atender a 60 vendedores informales, brindando acompañamiento y alternativas sociales durante la jornada de control, lo que evidencia su responsabilidad en generar soluciones integrales para la población que depende de la informalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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