Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación especial a los niños y niñas del barrio Santa Fe para participar en el evento Desde las Artes: La Toma Dulce, que se celebrará el 30 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 de la tarde en El Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 No. 19-19, en Bogotá. Según la información difundida por Idartes en la página oficial del Distrito, se trata de una jornada con entrada libre, enfocada en celebrar el día de los niños dentro de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La programación diseñada por Idartes busca promover la integración y fortalecer los lazos de convivencia en el interior de la comunidad, valiéndose del arte y la cultura como principales ejes de encuentro. Niños, niñas y familias tendrán la oportunidad de sumergirse en distintas muestras artísticas, además de disfrutar de la emblemática olla comunitaria, un espacio para el compartir colectivo, y diversas sorpresas dedicadas a los más pequeños.

Esta actividad es parte de una agenda más amplia que Idartes despliega cada mes de octubre, momento en que se conmemora a la niñez en Bogotá a través de numerosos eventos gratuitos y abiertos en distintos escenarios de la ciudad. Gracias a esta oferta, las familias pueden acercarse a la cultura por medio de experiencias lúdicas y artísticas, promoviendo valores como el respeto, la participación colectiva y la integración local. Todo esto hace parte del compromiso institucional de Idartes por acercar el arte y la cultura a grupos poblacionales diversos, en especial, a la población infantil.

Para conocer toda la programación dispuesta para celebrar el mes de los niños, los interesados pueden consultar la página web oficial de Idartes, donde se recopila información detallada sobre los eventos, horarios y actividades gratuitas, reafirmando así la invitación a participar y disfrutar en familia de los espacios culturales de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento 'Desde las Artes: La Toma Dulce' para niños en Bogotá?

El evento dirigido a niños y niñas del barrio Santa Fe, denominado Desde las Artes: La Toma Dulce, se llevará a cabo el viernes 30 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 de la tarde en El Castillo de las Artes, localizado en la calle 23 No. 19-19, según información publicada por Idartes.

¿Qué actividades incluye la celebración del día de los niños organizada por Idartes?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, la jornada contará con muestras artísticas, la tradicional olla comunitaria y varias sorpresas para niños y niñas. Estas actividades buscan fortalecer la integración comunitaria y celebrar el mes de los niños en espacios culturales de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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