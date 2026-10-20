Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el deporte, la cultura y la participación comunitaria se unen para ofrecer espacios que fomentan la convivencia y el fortalecimiento de los lazos sociales en la capital colombiana. Un ejemplo destacado de esta labor es el Festi DRAFE Activo, que se realizó en la localidad de Los Mártires y reunió a cerca de 100 personas, según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Este evento, resultado del trabajo colaborativo entre la Alcaldía Local de Los Mártires, el Consejo Local DRAFE y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue concebido no solo como una jornada deportiva, sino como un encuentro integral para la integración barrial.

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Durante la programación, niñas, niños, jóvenes y adultos se encontraron en actividades diversas como partidos de microfútbol, juegos tradicionales y dinámicas predeportivas que promovieron el aprovechamiento activo del tiempo libre. La danza también encontró su espacio, aportando alegría y color a la jornada, mientras que una muestra de taekwondo permitió visibilizar el talento local y la disciplina de sus practicantes.

El enfoque no se centró en la competencia, sino en la oportunidad de compartir y acercar el deporte y la cultura a la cotidianidad de las familias de la localidad. De acuerdo con el portal de la Alcaldía, iniciativas como Luchando por Mártires, que brinda clases de artes marciales mixtas enfocadas en la defensa personal, fueron socializadas durante la jornada, abriendo así nuevas puertas de formación y participación para la comunidad.

El Festi DRAFE Activo también incorporó la participación ciudadana como pilar fundamental. Se instaló un espacio para la recolección de opiniones y un punto de votación para priorizar proyectos a través de los Presupuestos Participativos, un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede influir directamente en las decisiones sobre el desarrollo local.

La organización y la asistencia evidencian la importancia de articular esfuerzos institucionales en beneficio del bienestar común y la promoción de hábitos positivos. En palabras de los promotores, el objetivo es fortalecer los vínculos y abrir caminos para que más personas participen, aprendan y aporten al crecimiento colectivo en Los Mártires. Estas acciones son impulsadas durante la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y la gestión local encabezada por John Jader Suárez Delgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festi DRAFE Activo en Los Mártires?

El Festi DRAFE Activo reúne actividades como partidos de microfútbol, juegos tradicionales, dinámicas predeportivas, presentaciones de danza y muestras de taekwondo. Además, integra iniciativas como clases de artes marciales mixtas orientadas a la defensa personal, proporcionando alternativas recreativas y formativas para todas las edades.

¿Cómo pueden participar los habitantes en la priorización de proyectos locales en Los Mártires?

Durante el Festi DRAFE Activo, se dispuso un punto de votación para que los ciudadanos participen en la priorización de propuestas a través de Presupuestos Participativos. Este mecanismo permite que los habitantes presenten y apoyen proyectos que buscan el desarrollo comunitario, involucrándose de manera directa en la toma de decisiones locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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