Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 21 de octubre de 2026, varios sectores de Bogotá y los municipios de Cota y Funza, en el departamento de Cundinamarca, experimentarán cortes de energía debido a trabajos programados de la empresa Enel Colombia en las redes de suministro. De acuerdo con la información oficial reportada por la Alcaldía de Bogotá, estas intervenciones buscan el mantenimiento y la mejora de la infraestructura eléctrica en la ciudad y en zonas aledañas.

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En Bogotá, los cortes afectan distintas localidades. En Barrios Unidos, el servicio será suspendido en el sector de Jorge Eliécer Gaitán entre las carreras 55 y 57, de la calle 78 a la calle 80, desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Asimismo, en el barrio San Fernando Occidental la interrupción va desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., en el área comprendida entre las carreras 66 y 68, de la calle 71 a la 73. La localidad de Bosa presenta cortes desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. en el barrio San Bernardino Potreritos, entre las calles 79 sur y 82 sur, y de la carrera 87 a la 89.

En Chapinero, los trabajos en el barrio Porciúncula se realizarán entre las 7:45 a. m. y 5:00 p. m. En la vereda Verjón Bajo y el sector Hoya Teusacá, la suspensión será desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. En Kennedy, varias franjas horarias tienen programados cortes en barrios como Tintalito, Hipotecho y Provivienda Oriental. Las interrupciones en Santa Fe afectan el barrio Las Aguas desde medianoche hasta las 3:00 a. m., mientras que en Suba el barrio El Plan sufrirá el corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En Cundinamarca, particularmente en el municipio de Cota, los sectores afectados serán El Abra (de la calle 10 a la 12, entre carrera 6 y 8) y la vereda El Abra, ambos desde las 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Por su parte, en Funza, la vereda El Hato experimentará suspensión eléctrica entre las 8:15 a. m. y las 5:00 p. m.

Enel Colombia, responsable de la distribución y mantenimiento del servicio, recomienda a los usuarios desconectar los electrodomésticos durante las jornadas, organizar sus actividades según el horario de las suspensiones y restringir la apertura de la nevera para conservar los alimentos. Además, en edificios y conjuntos, es importante permitir la entrada del personal técnico debidamente identificado, validando siempre su identidad comunicándose al número oficial suministrado por Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz el 21 de octubre de 2026?

Según información oficial difundida por la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, los barrios afectados en la capital son Jorge Eliécer Gaitán y San Fernando Occidental en Barrios Unidos, San Bernardino Potreritos en Bosa, Porciúncula y Hoya Teusacá en Chapinero, Tintalito, Hipotecho y Provivienda Oriental en Kennedy, Las Aguas en Santa Fe y El Plan en Suba. Los horarios de los cortes varían según el sector y están claramente delimitados para minimizar las afectaciones a la rutina de los habitantes.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar todos los electrodomésticos mientras duran los trabajos, planificar sus actividades considerando las horas de suspensión, conservar los alimentos manteniendo cerrada la nevera y, en caso de que el personal técnico requiera ingresar a predios privados, verificar siempre la identidad de los trabajadores llamando al número oficial de Enel Colombia, buscando así garantizar tanto la eficiencia como la seguridad durante la intervención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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