En medio de las polémicas por mensajes de figuras públicas en redes sociales, dos celebridades de la farándula protagonizaron una particular situación que no pasó desapercibida entre los usuarios.

Sigue a PULZO en Discover

Todo comenzó cuando Margarita Rosa de Francisco replicó un meme en el que ella aparece como la “ex esposa socialista” en contraste con “la esposa capitalista” en donde aparecen Claudia Elena Vásquez junto a Carlos Vives.

Lo cierto es que la exreina salió al paso a esa publicación desde la cuenta oficial de la actriz vallecaucana en Instagram con un mensaje en el que se despachó sobre el tema en una de las respuestas.

“Este meme me parece una buena oportunidad para aclarar algo. Capitalista, en el sentido que a mí me interesa, no es una etiqueta ideológica ni un estilo de vida de ‘ganar a cualquier precio’. Es, simplemente, alguien que es amigo y respetuoso del comercio: de los intercambios voluntarios entre personas libres”, indicó en primera instancia.

Lee También

Vásquez, clave en la administración de negocios con Carlos Vives, planteó en su respuesta la percepción que tiene sobre los conceptos de economía y le añadió una aclaración sobre cómo los ha aplicado en su respectivo caso.

“Como decía Hayek, el comercio no es solo ‘ganar dinero’. Es el mecanismo mediante el cual miles de personas, cada una con su conocimiento local y sus preferencias, coordinan sus esfuerzos sin que nadie tenga que mandarlas desde arriba. Esa coordinación espontánea es la que permite que existan cosas concretas y valiosas: Hacer música, sostener una escuela de música como @riograndeescuela, crear un sello para nuevos artistas @gairamusicalocal, mantener un restaurante valorando nuestra colombianidad y cómo esta se conecta con el mundo @elcumbiahouse, Y sostener iniciativas como @traslaperla, que mejoran las condiciones de vida en el Caribe colombiano”, remarcó.

Sin lanzar alguna clase de reproche en contra de Margarita Rosa de Francisco, sentenció el mensaje para catapultar su postura acerca de la manera en la que siente que funcionan esos conceptos, sellando todo con un saludo cordial.

“Todo eso se sostiene sobre libertad y agencia de las personas involucradas, no sobre la dependencia de recursos públicos. Cuando el intercambio es voluntario, cada uno aporta lo que sabe y recibe lo que valora; cuando se depende de la asignación política, se pierde esa información dispersa y se debilita la responsabilidad individual. Por eso, para mí, ser ‘capitalista’ en este sentido no es oponerse a la solidaridad ni a la cultura. Es defender las condiciones en las que la solidaridad y la cultura pueden florecer de verdad: mediante la cooperación libre, no mediante la coerción o la dependencia. Un abrazo querida Margarita”, concluyó.

Cabe recordar que De Francisco fue esposa de Carlos Vives hace más de tres décadas, en un matrimonio que incluso fue televisado ante Colombia pero que desembocó en un divorcio muy pronto.

A pesar de ello, ambos artistas quedaron con una relación marcada por el respeto y la cordialidad, algo que incluso se ha extendido a la actual pareja sentimental del cantante samario.

Incluso, la vallecaucana contrajo matrimonio años después con otro hombre con el que todavía mantiene ese vínculo, aunque este meme dejó abierta la curiosa despachada:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margarita Rosa de Francisco (@margaritarosa.defrancisco)

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

El esposo actual de Margarita Rosa de Francisco es Will Van Der Vlugt, fotógrafo y productor neerlandés.

La pareja decidió contraer matrimonio en una ceremonia íntima celebrada frente al mar en diciembre de 2025, tras consolidar una relación sentimental de más de quince años.

Will Van Der Vlugt se desempeña profesionalmente como director de fotografía y productor de comerciales en el ámbito cinematográfico y publicitario internacional.

El profesional europeo sostuvo previamente un enlace matrimonial y es padre de dos hijos.

La historia de amor entre la artista caleña y el productor comenzó formalmente en el año 2009, estableciendo desde entonces una convivencia reservada entre Bogotá y Miami.

Este vínculo matrimonial representa el tercer enlace oficial en la vida de la icónica protagonista de producciones como La Caponera y Café con aroma de mujer.

Anteriormente, la actriz estuvo casada en primer lugar con el cantautor colombiano Carlos Vives en 1988, una unión mediática que terminó separándose dos años después.

Su segundo matrimonio ocurrió en el año 2003 con el empresario Daniel Castello Mallarino, relación que también culminó de forma pronta un año más tarde.

La decisión de formalizar su unión con Van Der Vlugt se anunció a través de las plataformas digitales de la artista, compartiendo imágenes de la modesta ceremonia playera.

Margarita Rosa de Francisco lució un sobrio vestido beige en sintonía con el estilo relajado del evento, mientras su pareja vistió trajes claros en tonos informales.

La pareja ha optado por mantener un perfil bajo frente a las cámaras, alejados del ruido mediático tradicional que rodea la trayectoria artística de la colombiana.

Esta nueva etapa ratifica la estabilidad afectiva que ambos han construido a lo largo de más de una década de acompañamiento profesional y personal mutuo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.