Un accidente de tránsito se presentó en la vía que comunica a Mosquera con La Mesa, Cundinamarca, luego de que un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcara. El siniestro dejó seis personas heridas, según el reporte conocido por Caracol Radio.

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Entre los afectados se encuentran un menor de edad y una adulta mayor. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de los lesionados ni sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento del vehículo.

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La emergencia obligó a restringir la movilidad en este corredor vial, pues uno de los carriles permanece cerrado mientras se atiende la situación. La medida puede ocasionar demoras para los conductores que transitan por el sector.

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Las autoridades deberán establecer qué ocurrió y avanzar en la atención de las personas heridas. Por ahora, se recomienda a los viajeros tener en cuenta la afectación vial al desplazarse entre Mosquera y La Mesa.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril. Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

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