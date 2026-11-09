Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante recientes operativos realizados en dos municipios del Tolima, el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) retiró de circulación más de 1.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando y varias botellas de licor con estampillas falsas, de acuerdo con información oficial.

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El procedimiento más relevante tuvo lugar en el corregimiento de Payandé, jurisdicción de San Luis. En este punto, los funcionarios del GOAT decomisaron un total de 1.010 cajetillas de cigarrillos que no cumplían con los requisitos legales para ser comercializados en el país. La operación representa un importante golpe a la venta ilegal de este tipo de productos, que según las autoridades, afecta tanto las finanzas del departamento como la salud de los consumidores.

A estos resultados se sumó otra importante incautación en el municipio de Anzoátegui, donde los controles realizados permitieron identificar y sacar del mercado 10 botellas de licor que portaban estampillas falsas, lo que evidencia la presencia de productos adulterados o de contrabando en circulación. Según el GOAT, los operativos se intensificarán en todo el Tolima, especialmente durante la temporada decembrina, cuando suelen aumentar las compras y las celebraciones, haciéndose más atractivo el mercado de productos ilegales para los grupos dedicados al contrabando.

La comercialización de cigarrillos y licores de contrabando no solo constituye evasión de los impuestos departamentales, sino que también supone un riesgo considerable para la salud de los ciudadanos. Los productos de dudosa procedencia y fabricación representan un peligro, ya que no cuentan con los controles de calidad exigidos por la ley.

Por ello, el GOAT hizo un llamado a la ciudadanía para que revise cuidadosamente las estampillas de los licores que adquiere y prefiera siempre negocios autorizados. Además, se anunció que las autoridades intensificarán la vigilancia en establecimientos comerciales y otros puntos de venta, con el objetivo de proteger tanto los recursos públicos como el bienestar de los habitantes de la región.

No se puede olvidar que los impuestos recaudados por la venta legal de cigarrillos y licores son destinados a sectores fundamentales como salud, educación y deporte. De acuerdo con el GOAT, la venta ilegal de estos productos afecta directamente la financiación de dichos servicios, generando un impacto negativo en la comunidad tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligrosa la venta de cigarrillos y licores de contrabando en Tolima?

La venta de estos productos representa no solo una evasión tributaria que perjudica recursos clave para sectores como salud, educación y deporte, sino que también pone en riesgo la vida de los consumidores, ya que suelen ser artículos de origen desconocido, sin controles sanitarios y con posibles alteraciones que pueden afectar gravemente la salud.

¿Cómo identifican las autoridades las botellas de licor con estampillas falsas?

Durante los controles, las autoridades inspeccionan las estampillas presentes en las botellas de licor para detectar irregularidades. Estas pueden incluir falsificaciones, alteraciones o la ausencia de las marcas oficiales que avalan la comercialización del producto, permitiendo así su incautación y evitando que lleguen al consumidor final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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