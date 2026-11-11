Un fuerte cruce periodístico se registró en las últimas horas durante la transmisión de El Reporte Coronell, luego de que la abogada y columnista Ana Bejarano Ricaurte cuestionara de manera frontal al senador Iván Cepeda Castro por la postura del Pacto Histórico frente a las denuncias por presunta explotación y violencia contra las mujeres que salpican al expresidente Gustavo Petro.

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Durante el desarrollo del espacio de debate, Bejarano le reprochó al congresista un presunto doble rasero dentro del movimiento político, cuestionando la razón por la cual en algunos casos se le otorga credibilidad inmediata a los testimonios de las víctimas mientras que en otros se opta por remitirlas exclusivamente a los estrados judiciales. La jurista increpó directamente a Cepeda sobre el impacto ético de mantener al exmandatario en la conducción de la coalición pese a la gravedad de los señalamientos presentados por una joven. Asimismo, la columnista cuestionó que en las recientes intervenciones del senador sobre el machismo dentro de la colectividad no se hubiera hecho una mención explícita al nombre del expresidente, advirtiendo que el feminismo no debe predicarse en abstracto sino aplicarse con rigurosidad frente a las situaciones particulares que comprometen a los líderes del partido.

Frente a la ráfaga de cuestionamientos, el senador Cepeda rechazó que exista una postura de condescendencia o connivencia dentro del movimiento, asegurando que el caso debe desarrollarse bajo el rigor de una investigación judicial transparente y sin presiones. El congresista fue enfático en señalar que no se prestará a lo que catalogó como una estrategia mediática orientada a destruir políticamente al Pacto Histórico, recordando su trayectoria legislativa en la tipificación de la violencia contra la mujer como crimen de lesa humanidad para sostener que su compromiso con la causa no admite ambigüedades.

Pese a los roces durante la entrevista, el parlamentario sostuvo que la colectividad examinará internamente los elementos que surjan en el proceso y que, si se comprueban responsabilidades, cualquier integrante deberá asumirlas sin excepción alguna. Entre tanto, el expresidente Gustavo Petro ha reiterado su rechazo categórico a las acusaciones en su contra, insistiendo en que las denuncias forman parte de una campaña de un supuesto desprestigio político.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.