Con el objetivo de transformar los diagnósticos en decisiones de política fiscal y social efectivas, México alberga del 10 al 12 de noviembre de 2026 la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia.

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El encuentro congrega a delegaciones gubernamentales, organismos multilaterales, entidades de la sociedad civil, representantes del sector privado y especialistas internacionales para consensuar una hoja de ruta que garantice presupuestos suficientes, sostenibles y equitativos para el desarrollo temprano de la niñez en el hemisferio. Hay representantes de organizaciones que trabajan por la niñez en países de América Latina, entre ellos Colombia.

El punto de partida del foro internacional responde a una realidad estructural alarmante en materia de derechos humanos: la pobreza sigue marcando con severidad los primeros años de vida. De acuerdo con análisis conjuntos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2022 el 43,7 % de las niñas y los niños de 0 a 8 años en América Latina y el Caribe vivía en situación de pobreza, una cifra que superó en casi 15 puntos porcentuales el promedio de la población general de la región.

Para Ángela Constanza Jerez, coordinadora de Nacional de NiñezYa, escenarios como esta Cumbre sirven para elevar mensajes de urgencia y esperanza.

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“Urgencia, porque cada segundo y cada minuto que pasan niñas y niños de nuestra región pierden o aprovechan las oportunidades para desarrollarse de manera integral. Una crisis afecta a millones de ellos, impidiendo ese desarrollo”, afirmó Jérez durante su intervención en el evento en México.

Esta es su intervención completa:

🧵Nuestra coordinadora nacional, @conniejerezz, participó, en representación de #SomosCrianza, en la jornada inaugural de la I Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, que se desarrolla en México. Durante su intervención, habló de urgencia y esperanza. 🔽 https://t.co/N3ncNve3Um — NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) November 11, 2026

Brechas territoriales y rezago presupuestal

La persistencia de estas privaciones se evidencia en los panoramas internos de las naciones latinoamericanas. En Colombia, los indicadores más recientes sitúan al 12,7 % de las niñas y los niños de 0 a 5 años en condiciones de pobreza para el año 2025, lo que ratifica la urgencia de articular medidas que superen la fragmentación de la oferta estatal y protejan de manera blindada el bienestar infantil frente a los ciclos económicos.

Por su parte, en el país anfitrión, las cifras compiladas por el Pacto por la Primera Infancia con base en el INEGI señalan que, si bien el gasto público destinado al segmento infantil registró incrementos en la última década, en 2025 representó apenas el 0,61 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un modesto 2,53 % del gasto público total. Este reducido margen presupuestal ilustra cómo los compromisos jurídicos con la niñez todavía se enfrentan a severas restricciones fiscales en las agendas nacionales.

A las deficiencias de financiamiento se suma el rezago en acceso efectivo a servicios esenciales de cuidado y aprendizaje. En la región, millones de niños crecen sin acceso a educación inicial o preescolar de calidad, condición que reproduce tempranamente las brechas de desigualdad y menoscaba su derecho inalienable a un desarrollo físico, emocional y cognitivo integral.

Una coalición multiactor orientada a la acción

La cumbre regional cuenta con la coorganización y respaldo técnico de diversas carteras y entidades clave. Entre los convocantes en México destacan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la AMEXCID, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA).

A este esfuerzo institucional se suman el Pacto por la Primera Infancia A.C., la campaña global Act For Early Years, Somos Crianza, Save the Children México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la organización Theirworld y UNICEF. La alianza refleja el consenso de que atender la primera infancia no puede concebirse como un gasto asistencial optativo, sino como una inversión prioritaria y de máxima rentabilidad social.

Hacia la Cumbre Global de 2027: compromisos y seguimiento

El resultado central previsto para las jornadas de trabajo en Ciudad de México es la adopción de una Declaración Regional sobre Financiamiento para la Primera Infancia. Dicho documento estará complementado por una matriz de compromisos nacionales, cuyo propósito es traducir las declaraciones de voluntad en planes programáticos medibles, con fuentes de financiamiento claramente asignadas y orientados al cumplimiento de metas concretas hacia 2030.

Este bloque de acuerdos constituirá la posición formal que América Latina y el Caribe llevará a la Cumbre Global de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027. Dicha cita mundial será el hito culminante de la movilización Act for Early Years, impulsada a nivel planetario para acelerar el cumplimiento de la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativa al acceso a desarrollo infantil y educación preescolar.

Para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil congregada, la primera infancia representa la etapa fundacional en la que se definen las oportunidades de vida de una persona. El llamado de la cumbre es contundente: los Estados deben armonizar sus prioridades macrofiscales con sus obligaciones de derechos humanos, garantizando que el presupuesto público deje de ser una barrera y se convierta en la principal palanca de protección y dignidad para la niñez.

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