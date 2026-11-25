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La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó el presupuesto para la vigencia de 2027 por un monto total de 4.4 billones de pesos, una cifra significativa que permitirá al Gobierno departamental priorizar la inversión social y la reconstrucción tras el devastador terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle, María Victoria Machado, esta suma marca un compromiso fuerte con la recuperación y el desarrollo de la región, impactando diferentes frentes de atención y modernización para los vallecaucanos.

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Según datos oficiales entregados por Machado, el 75 % del presupuesto total, equivalente a 3.3 billones de pesos, está destinado a inversión, lo que significa que la mayor parte de los recursos será usada en planes y proyectos enfocados en el bienestar social y la reconstrucción del departamento. Machado detalló que, en cuanto a rentas reorientadas, se han destinado 116.000 millones de pesos especialmente para labores de reconstrucción, a los que se suman 550.000 millones provenientes de crédito que serán dirigidos exclusivamente a dicha tarea. Además, el 19 % de los recursos tendrá como fin el funcionamiento administrativo habitual, y el 6 % será destinado al pago del servicio de la deuda, garantizando así la estabilidad financiera del departamento (información confirmada por la misma funcionaria).

Este presupuesto se construyó con el objetivo de atender a los 40 municipios y dos distritos del Valle del Cauca, garantizando obras y programas que beneficien a toda la población. El coordinador de la ponencia del presupuesto departamental para 2027, Daniel Hoyos, explicó que los recursos cubrirán necesidades urgentes, como la recuperación de viviendas afectadas, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la reconstrucción tanto del tejido social como del patrimonio cultural. Otro de los focos será el impulso al desarrollo económico en distintos sectores fundamentales para la región.

De acuerdo con el informe publicado por la Gobernación, las inversiones principales se concentrarán en sectores estratégicos como salud, vivienda, educación, deporte, turismo y agricultura. María Victoria Machado subrayó que estos sectores son “muy importantes para el desarrollo y la transformación del Valle del Cauca”, reforzando que la meta es garantizar una reconstrucción sólida que impulse el crecimiento y la equidad en la región.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto del Valle del Cauca para 2027?

El presupuesto aprobado de 4.4 billones de pesos estará enfocado principalmente en inversión social, destacando que el 75 % irá a inversión, el 19 % al funcionamiento administrativo y el 6 % al servicio de la deuda. Dentro de los recursos de inversión, 116.000 millones de pesos y otros 550.000 millones de créditos serán utilizados específicamente para la reconstrucción posterior al terremoto, mientras que el resto se asignará a programas en salud, vivienda, educación, deporte, turismo y agricultura, según declaraciones de la directora de Hacienda, María Victoria Machado.

¿Qué prioridades tendrá la reconstrucción del Valle del Cauca según el presupuesto aprobado?

La reconstrucción será un eje central, con recursos dirigidos a atender necesidades de familias afectadas, recuperación de viviendas, fomento de la seguridad alimentaria y restauración del tejido social y el patrimonio cultural. El presupuesto también busca fortalecer la infraestructura en salud y educación, así como impulsar el desarrollo económico en los 40 municipios y dos distritos, según lo expuesto por la Gobernación y los coordinadores de la ponencia presupuestal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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