Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió un nuevo reporte respecto al comportamiento de los volcanes Cerro Machín, Nevado del Ruiz y Nevado de Santa Isabel, todos localizados en la región del Tolima y áreas vecinas. El informe corresponde al periodo del 17 al 23 de noviembre de 2026 y refleja diferentes comportamientos en la actividad sísmica y los demás parámetros monitoreados en cada volcán. De acuerdo con el SGC, los tres volcanes continúan en estado de alerta Amarilla, lo que indica que están activos y presentan variaciones en sus parámetros habituales junto con otras señales de actividad, aunque no hay evidencia inminente de erupción.

Sigue a PULZO en Discover

En el caso del Cerro Machín, el reporte indica una disminución tanto en el número de sismos como en la energía sísmica liberada en comparación con la semana anterior. Los eventos sísmicos observados estuvieron relacionados con el fracturamiento de roca dentro del volcán, con magnitudes inferiores a 1,0 en la escala, y ocurrieron principalmente en los flancos sur y suroccidental, dentro de un radio de un kilómetro del domo principal y a profundidades entre los dos y tres kilómetros. El SGC señaló que el resto de parámetros monitoreados para este volcán no mostró variaciones relevantes durante el periodo. A pesar de la disminución observada, la recomendación oficial es mantener el seguimiento a través de sus comunicados y atender las directrices de las autoridades.

Respecto al Nevado del Ruiz, el informe del SGC da cuenta de un comportamiento inestable: la cantidad de sismos asociados al fracturamiento de roca aumentó levemente, aunque la energía liberada fue menor. Estos movimientos se concentraron en los flancos nororiental y nornororiental, alcanzando hasta once kilómetros del cráter Arenas. La mayor magnitud registrada fue de 1,0, con un sismo ocurrido el 22 de noviembre en el cráter a dos kilómetros de profundidad. Además, aumentaron los sismos vinculados al movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos y persistió la emisión de vapor de agua y gases, especialmente dióxido de azufre, a través del cráter Arenas. La columna de gases alcanzó hasta 1.000 metros de altura el 20 de noviembre y se detectaron también anomalías térmicas leves en el fondo del cráter. El SGC advirtió que, aunque no hay emisiones recientes de ceniza, no debe considerarse este volcán como inactivo.

Por último, el Nevado de Santa Isabel mantuvo niveles similares de sismicidad en comparación con observaciones previas. Los movimientos se limitaron a magnitudes inferiores a 1,0, localizados en los flancos nororiental y suroccidental y a distancias de hasta cuatro kilómetros del centro volcánico, con profundidades de entre 4 y 5 kilómetros. Otros aspectos monitoreados no registraron cambios destacados. Al igual que los demás, Santa Isabel sigue en alerta Amarilla.

El SGC recordó que la alerta Amarilla implica que se siguen observando cambios respecto a los parámetros base, por lo que se aconseja a la ciudadanía consultar fuentes oficiales y acatar recomendaciones para la gestión del riesgo.

¿Por qué Cerro Machín, Nevado del Ruiz y Santa Isabel están en alerta Amarilla según el Servicio Geológico Colombiano?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los tres volcanes están en alerta Amarilla porque presentan actividad sísmica y otros cambios en los parámetros monitoreados. Esta alerta indica que los volcanes están activos, con variaciones en su comportamiento habitual, lo que requiere monitoreo constante aunque no signifique necesariamente una erupción inminente.

¿Qué significa alerta Amarilla en el monitoreo de volcanes en Colombia?

La alerta Amarilla, según explica el Servicio Geológico Colombiano, corresponde al estado de un volcán que muestra cambios en los parámetros monitoreados y otras manifestaciones que pueden indicar actividad, sin que se declare una situación de emergencia mayor. Esta alerta requiere que las comunidades sigan las recomendaciones de las autoridades y se informen por los boletines oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.